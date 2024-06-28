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Lazar Samardzic kimdir? Lazar Samardzic kaç yaşında, mevkisi ne?

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Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Udinese forması giyen Lazar Samardzic için somut adım attı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine resmi teklifi yaptı. Lazar Samardzic kimdir? Lazar Samardzic kaç yaşında, mevkisi ne?

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan Lazar Samardzic için kulübü Udinese'ye resmi teklif yaptı. İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakıyor. 22 yaşındaki Sırp yıldız ise diğer teklifleri değerlendirdikten sonra son kararını verecek. Lazar Samardzic kimdir? Lazar Samardzic kaç yaşında, mevkisi ne?

LAZAR SAMARDZİC KİMDİR?

Geçtiğimiz sezon Udinese ile 34 maça çıkan Samardzic, 6 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Lazar Samardzic, Sırbistan formasıyla Euro 2024'te 2 maçta süre aldı.

Sırp oyuncu 24 Şubat 2002 yılında Berlin'de dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2009-2010 sezonunda Neukölln altyapısında başlayan oyuncu Hertha Berlin'in U17 ve U19 takımlarında forma giydi.

2020/2021 sezonunda Almanya'nın Leipzig takımına Transfer olan Sırp oyuncu 2021 /2022 sezonunda 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Udinese'ye transfer oldu.

Farklı yaş kategorilerinde Almanya milli takımının formasını giyen oyuncu 2023 yılında milli takım tercihini Sırp milli takımından yana kullandı

Osman Demir
Osman Demir
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