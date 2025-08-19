Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda? Lausanne-Sport Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!

Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda? Lausanne-Sport Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!
Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş'ın Avrupa'daki mücadelesi öncesinde, karşılaşmanın saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan şifresiz izlenebileceği gündemde. Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı için detaylar netleşti. Futbolseverler için önemli olan Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı, şifresiz olarak ekranlara gelecek. "Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı da resmi yayıncı tarafından açıklandı. Beşiktaş'ın tur atlama mücadelesi, Türkiye'den HT Spor ekranlarında naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek. Peki, Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

LAUSSANNE SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı, ilk olarak 21 Ağustos 2025 Perşembe günü İsviçre'nin Lausanne kentinde, Stade de la Tuilière stadında oynanacak.

Lausanne-Sport Beşiktaş maçı S Sport Plus ekranından yayınlanacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması ise 28 Ağustos 2025 Perşembe günü İstanbul'da, Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

