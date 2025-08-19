Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? sorusu özellikle Beşiktaş'ın grup aşamasına kalabilmesi için büyük önem taşıyor. Zorlu eşleşmede ilk maç deplasmanda, rövanş ise İstanbul'da oynanacak. Taraftarlar, hem maç tarihini hem de saat bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın Konferans Ligi serüvenindeki bu kritik eşleşmeye dair tüm detaylar belli oldu. Peki, Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar...

LAUSSANNE SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı, ilk olarak 21 Ağustos 2025 Perşembe günü İsviçre'nin Lausanne kentinde, Stade de la Tuilière stadında oynanacak.

LAUSSANNE SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21:15'te başlayacak. Bu mücadele, Beşiktaş'ın tur için avantaj sağlaması adına kritik önem taşıyor.

LAUSSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması ise 28 Ağustos 2025 Perşembe günü İstanbul'da, Beşiktaş'ın sahasında oynanacak. Bu mücadele de aynı şekilde 21:15'te başlayacak. Her iki maç da UEFA Konferans Ligi play-off turunun kaderini belirleyecek.