Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman?

Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolseverlerin gündeminde yer alan Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? sorusu, Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunu yakından takip eden taraftarlar tarafından merak ediliyor. Siyah-beyazlı temsilcimizin play-off turundaki rakibi İsviçre ekibi Lausanne-Sport oldu. Peki, Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman?

Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? sorusu özellikle Beşiktaş'ın grup aşamasına kalabilmesi için büyük önem taşıyor. Zorlu eşleşmede ilk maç deplasmanda, rövanş ise İstanbul'da oynanacak. Taraftarlar, hem maç tarihini hem de saat bilgilerini araştırmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı takımın Konferans Ligi serüvenindeki bu kritik eşleşmeye dair tüm detaylar belli oldu. Peki, Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar...

LAUSSANNE SPORT BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı, ilk olarak 21 Ağustos 2025 Perşembe günü İsviçre'nin Lausanne kentinde, Stade de la Tuilière stadında oynanacak.

Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman?

LAUSSANNE SPORT-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21:15'te başlayacak. Bu mücadele, Beşiktaş'ın tur için avantaj sağlaması adına kritik önem taşıyor.

Lausanne-Sport Beşiktaş UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman?

LAUSSANNE-SPORT BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması ise 28 Ağustos 2025 Perşembe günü İstanbul'da, Beşiktaş'ın sahasında oynanacak. Bu mücadele de aynı şekilde 21:15'te başlayacak. Her iki maç da UEFA Konferans Ligi play-off turunun kaderini belirleyecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Bakan Tekin'in 'Yasak' uyarısına rağmen okullarda 'Bağış' zulmü sürüyor

Bakan Tekin "Yasak" demesine rağmen zulüm devam ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çakır'ı vahşice katledenler, başka bir kişinin de kulağını kesmişler

Hakan Çakır'ı katledenlerin ilk vahşeti değil! Utanmadan paylaşmışlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.