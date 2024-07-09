LASK- Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? LASK- Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-kırmızılı takım ilk hazırlık maçına LASK karşısında çıkıyor. Galatasaray, Summer Series Upper Austria'da beş hazırlık mücadelesinde yer alacak. Peki, LASK- Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? LASK- Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

LASK- GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

LASK- Galatasaray hazırlık maçı 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak.

GALATASARAY MAÇ PROGRAMI

15 Temmuz Pazartesi

20.30 Galatasaray - Fortuna Düsseldorf

18 Temmuz Perşembe

20.30 Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Çarşamba

20.30 Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Cumartesi

20.30 Galatasaray - Parma