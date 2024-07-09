LASK- Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? LASK- Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
LASK- Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? LASK- Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? LASK ile Galatasaray arasında oynanacak olan hazırlık maçının tarihi ve saati merak ediliyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Sarı-kırmızılı takım ilk hazırlık maçına LASK karşısında çıkıyor. Galatasaray, Summer Series Upper Austria'da beş hazırlık mücadelesinde yer alacak. Peki, LASK- Galatasaray hazırlık maçı ne zaman? LASK- Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
LASK- GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
LASK- Galatasaray hazırlık maçı 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.30'da Raiffeisen Arena'da oynanacak.
GALATASARAY MAÇ PROGRAMI
15 Temmuz Pazartesi
20.30 Galatasaray - Fortuna Düsseldorf
18 Temmuz Perşembe
20.30 Galatasaray - Trencin
24 Temmuz Çarşamba
20.30 Galatasaray - Lecce
27 Temmuz Cumartesi
20.30 Galatasaray - Parma