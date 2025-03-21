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Lakers - Bucks maçı kaç kaç bitti? NBA Lakers Bucks basketbol maçı ÖZETİ!

Lakers - Bucks maçı kaç kaç bitti? NBA Lakers Bucks basketbol maçı ÖZETİ!
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Lakers - Bucks maçı kaç kaç bitti sorusu, NBA takipçileri ve basketbolseverler tarafından 21 Mart sabahının en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı. 20 Mart 2025 gecesi oynanan mücadelede Lakers - Bucks maçı kaç kaç bitti diye araştıranlar, oldukça net bir skorla karşılaştı.

Lakers - Bucks maçı kaç kaç bitti sorusuna yanıt arayanlar için, maçın detayları da oldukça dikkat çekici. Lakers, LeBron James, Luka Doncic ve Austin Reaves gibi önemli yıldızlarından yoksun bir kadroyla sahaya çıktı. Bu eksikler, Lakers - Bucks maçı kaç kaç bitti sorusunun yanıtındaki farkın oluşmasında büyük rol oynadı. Peki, Lakers - Bucks maçı kaç kaç bitti?

LAKERS BUCKS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Los Angeles Lakers ile Milwaukee Bucks arasında 20 Mart 2025 tarihinde oynanan maçta, Milwaukee Bucks 118-89'luk skorla galip geldi.

Lakers - Bucks maçı kaç kaç bitti? NBA Lakers Bucks basketbol maçı ÖZETİ!

LAKERS BUCKS BASKETBOL MAÇ ÖZETİ

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Orlando Magic'e konuk olan Houston Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alan Alperen Şengün, 22 sayı, 12 ribaunt ve 4 asistle "double-double" yaptı.

NBA'de 11 maç yapıldı. Orlando'daki Kia Center'de üst üste 8. galibiyetini alan Batı Konferansı 2'incisi Rockets'ta Jalen Green 26 sayı ve Fred VanVleet 19 sayı üretti.

Magic'te ise Paolo Banchero 31 sayı kaydederken, takım arkadaşı Franz Wagner 20 sayı attı.

Los Angeles Lakers, evinde Denver Nuggets'ı 120-108 yenerek Batı Konferansı'nda 3. sıraya yerleşti. Bu sezon 43. galibiyetini alan Lakers'ta Luka Doncic 31 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve Austin Reaves 22 sayı, 8 asist, 5 ribaunt kaydetti.

Aaron Gordon'in 26 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptığı Nuggets'ta Jalen Pickett'ın 14 sayısı, sezonun 26. yenilgisini önleyemedi.

- Sonuçlar

Orlando Magic-Houston Rockets: 108-116

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 135-131

Miami Heat-Detroit Pistons: 113-116

San Antonio Spurs-New York Knicks: 120-105

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 133-100

Minnesota Timbervolwes-New Orleans Pelicans: 115-119

Utah Jazz-Washington Wizards: 128-112

Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers: 123-119

Portland Trail Blazers-Memphiz Grizlies: 115-99

Phoenix Suns-Chicago Bulls: 127-121

Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 120-108

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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