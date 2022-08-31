AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nin açıklarında Kuşadası yakınlarında deprem meydana geldi. Aydınlıları korkutan deprem AFAD verilerine göre 12:56'da gerçekleşti. Ege Denizi'nin açıklarında meydana gelen deprem Ege Bölgesi'nde hissedildi. Bunun üzerine vatandaşlar Kuşadası nerede? Kuşadası nereye bağlı? Gibi sorular sordu.

Kuşadası açıklarında meydana gelen depremin ardından vatandaşı korku sardı. İlk depremin ardından 15 dakika sonra yeni bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar ise artçıların devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Ege Bölgesinde hissedilen deprem birçok ilçede hissedildi. 12:56'da Ege Denizi açıklarında olan deprem hakkında birçok soru oluştu. Merak edilenler arasında ise Kuşadası nerede? Kuşadası nereye bağlı? Kuşadası hangi bölgede? var.

KUŞADASI NEREDE? KUŞADASI NEREYE BAĞLI?

Kuşadası, Ege Bölgesi'nde olan Aydın ilinin ilçesidir. Aydın'ın Söke ilçesi ile İzmir'in Selçuk ilçesinin arasındadır. Ege Denizi'ne kıyısı olan Kuşadası İzmir'in merkezine 90 km mesafe uzaklıktadır. Selçuk ilçesine 21 km uzaklıktayken, Çeşme'ye 157 km uzaklıkta bulunuyor. Nüfusu 113,580 olan Kuşadası İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na 65 km uzakta bir konumdadır.

KUŞADASI NEREYE BAĞLI?

Ege Bölgesi'nde bulunan Kuşadası, Aydın iline bağlı bir ilçedir. Aydın'ın Söke ilçesi ile İzmir'in Selçuk ilçesinin arasındadır.

KUŞADASI HANGİ BÖLGEDE?

Kuşadası Türkiye'nin Batısı tarafında Ege Bölgesindedir.