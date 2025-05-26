Küresel otomotiv rekabet savaşı bir firmayı daha zora soktu
Küresel otomotiv devi Volvo, durgun talep ve düşen kâr marjlarına karşı önlem olarak 3 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Şirket, bu kararın büyük kısmını İsveç merkezli çalışanların oluşturduğu küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini etkileyeceğini açıkladı.
Otomotiv sektöründe yaşanan küresel daralma, İsveç merkezli üretici Volvo Car AB'yi sert bir yeniden yapılandırma sürecine sürükledi. Şirket, kârlılığını korumak ve maliyetleri düşürmek amacıyla toplamda 3 bin pozisyonun sonlandırılacağını açıkladı. Bu pozisyonların 1000 kadarını danışmanlık sözleşmeleri oluştururken, işten çıkarmaların büyük kısmı İsveç'teki çalışanları kapsıyor.
İŞTEN ÇIKARMA ORANI %7'YE YAKLAŞIYOR
Yaklaşık 43.800 kişilik küresel iş gücüne sahip olan Volvo, bu kesintinin çalışanların %7'sine denk geldiğini belirtti. Yarıdan fazlası İsveç'te bulunan iş gücünün bu karar doğrultusunda önemli ölçüde daralması bekleniyor.
YENİDEN YAPILANMANIN BEDELİ: 140 MİLYON DOLAR
Bu geniş çaplı küçülmenin Volvo'ya 1,5 milyar İsveç kronu (yaklaşık 140 milyon dolar) maliyeti olacağı duyuruldu. Bu tutar, şirketin ikinci çeyrek mali tablolarına doğrudan yansıyacak.
%60 KÂR KAYBINDAN SONRA HAMLE GELDİ
Volvo CEO'su Hakan Samuelsson, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada şirketin ilk çeyrek faaliyet gelirinde %60'lık bir düşüş yaşandığını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından duyurulan 18 milyar kronluk verimlilik programı, hem personel hem de malzeme ve yatırım maliyetlerini azaltmayı hedefliyor.