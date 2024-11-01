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Kripto yatırımcıları isyanda! Milyonlarca lira parayı çekemiyorlar

Kripto yatırımcıları isyanda! Milyonlarca lira parayı çekemiyorlar
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Yüksek enflasyon yurttaşı risklere rağmen kripto paralara itti. İrili ufaklı borsalar ve piyasanın yapısı mağduriyetlere de yol açıyor. Kripto borsası Bitay'ın mağdur ettiği yüzlerce kişi seslerini duyurmaya çalışıyor.

Yüksek enflasyon sebebiyle yatırımcılar hem paralarının değerini korumak hem de para kazanmak için risklere rağmen kripto paralarına akın ediyor. Ancak çok sayıda küçük şirketin yer aldığı kripto para piyasası, toplanan devasa paraları işletemeyince büyük mağduriyetlere neden oluyorlar. Onlardan sonuncusu Bitay oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayınladığı son listeye göre, Türkiye'de faaliyette bulunan tam 80 adet kripto para borsası var. Bunların en meşhurları artık futbol kulüplerine sponsor olacak kadar büyük ve kurumsal şirketler. Piyasada da bilinirlikleri nedeniyle neredeyse tekel pozisyondalar. Fakat bu büyük ve kurumsal olanların dışında onlarca irili ufaklı şirket de bu piyasadan pasta kapma telaşında.

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Küçük şirketlerden biri olan Bitay.com bugünlerde arkasında yüzlerce mağdur bırakmış durumda. Bir Bitay mağduru 15 Mayıs'ta 69 bin lirasını çekmek istemiş, o günden bu yana bekliyor. Bir diğeri Nisan'da parasını çekmek istemiş, ancak şirket mağdur vatandaşa parasını bir türlü ödemiyor. Üstelik mağdurların içinde yuvası dağılanlar da var, intihara yeltenenler de. 2021'de yaşanan Thodex vurgununa benzer bir mağduriyet yaşanıyor.

BİTAY'IN KRİZİ AYLARDIR ÇÖZÜLEMİYOR

Şirket önceleri bir altyapı çalışmasının yapıldığını, ağustos ayında bu çalışmanın biteceğini ve ardından mağdurlara paranın ödeneceğini duyurmuştu. Ancak geçen aylara rağmen kriz bitmiyor, arkasında yüzlerce mağdur bırakan işletme "bugün ödeyeceğiz, yarın ödeyeceğiz" diyerek mağdurları oyalamaya devam ediyor.

DOLANDIRICILAR PUSU KURMUŞ DURUMDA

Kripto paralar, Türkiye'nin yetişkin nüfusunun yüzde 16'sının yatırım yaptığı milyarlarca dolarlık bir piyasa. Bu piyasa elbette vurguncuların da ilgisini çekiyor. Düşük sermaye ile, 2-3 çalışanlı bir şirket kurarak bu piyasaya giren şirketler arkalarında trajik hikayeleri olan mağdurlar yaratıyor. Piyasayı düzenleyen genelgeler ve yasalar var. Ancak uzmanlar bu konuda denetimlerin daha da sıkılaştırılması görüşünde.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Finans
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

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