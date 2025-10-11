Kripto paralar neden düşüyor? Trump'tan yeni açıklama!

Kripto paralar neden düşüyor? Küresel piyasalarda sarsıntı yaratan satış dalgası, dijital varlıkları da vurdu. Wall Street'te başlayan sert geri çekilme, kripto para piyasasına da hızla yayıldı.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik yeni gümrük vergisi tehdidi, küresel risk iştahını zayıflattı. Trump, Pekin'i "çok düşmanca" olmakla suçladı ve Çin'in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik kontroller uyguladığına dair mektuplar gönderdiğini söyledi. Ayrıca, iki hafta içinde Güney Kore'de yapılacak APEC Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmesinin artık "anlamsız" hale geldiğini belirtti. Bu açıklamalar, Beyaz Saray'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik "büyük bir gümrük vergisi artışı" hazırlığında olduğu söylentilerini güçlendirdi.

Bu gelişmeler yatırımcıları tedirgin etti ve riskli varlıklarda satışları hızlandırdı. Kripto para piyasası da bu dalgadan etkilendi. Bitcoin (BTC) %7 düşüşle 112.000 dolara kadar gerilerken, Ethereum (ETH) %11 kayıpla 3.800 dolara indi. Solana (SOL) %12, Cardano (ADA) ise %24 değer kaybetti. Yatırımcıların belirsizlik dönemlerinde güvenli varlıklara yönelmesi, dijital varlıklardan çıkışı hızlandırdı ve piyasanın genelinde sert düşüşler görüldü.

KRİPTO PARALAR NE ZAMAN YÜKSELİR?

Kripto paralarda yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcıların en çok merak ettiği konu, toparlanmanın ne zaman başlayacağı oldu. Küresel piyasalarda risk algısının azalması ve politik belirsizliklerin yatışması, dijital varlıkların yeniden değer kazanmasına zemin hazırlayabilir. Ancak Trump yönetiminden gelen gümrük vergisi açıklamaları ve Çin ile ilişkilerdeki gerilim, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Yatırımcıların yeniden kripto paralara dönmesi için piyasalarda güven ortamının oluşması bekleniyor. Şu anda hem geleneksel hem dijital varlıklarda görülen satışlar, belirsizliklerin azalmadığı sürece devam edebilir. Bu nedenle, piyasa uzmanları kısa vadede dalgalanmanın sürebileceğini öngörürken, uzun vadede risk iştahının artmasıyla birlikte kripto paraların yeniden değer kazanabileceği değerlendiriliyor.

BİTCOİN NE KADAR DÜŞTÜ?

Dijital varlıkların öncüsü olan Bitcoin, küresel satış dalgasından en çok etkilenen varlıklardan biri oldu. BTC, %7 oranında değer kaybederek 112.000 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, kripto piyasasındaki genel tedirginliğin bir göstergesi olarak yorumlandı. Aynı dönemde Ethereum %11, Solana %12, Cardano ise %24 oranında geriledi.

Bitcoin'in bu seviyelere düşmesi, yatırımcıların kısa vadede riskli pozisyonlarını azaltma eğilimini ortaya koydu. Wall Street'teki sert satışların dijital varlıklara da yansıması, piyasanın küresel risk iştahındaki değişimlere ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi.