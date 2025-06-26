Kripto Fenomeni Doğukan Doğan: Herkes İçin Anlaşılır Eğitimler Sunuyorum

Kripto Fenomeni Doğukan Doğan: Herkes İçin Anlaşılır Eğitimler Sunuyorum
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İstanbul Blockchain Haftası, Web3 dünyasının liderlerini bir araya getirerek sektöre yön veriyor. Etkinliğe katılan kripto fenomeni Doğukan Doğan, bilgi kirliliğine karşı herkesin anlayabileceği eğitimler sunduğunu belirtti. Kriptoyu doğru kullanmanın önemine vurgu yaptı: "Araç değil, kullanıcı belirleyicidir."

İstanbul Blockchain Haftası (IBW), kripto para ve Web3 teknolojilerinin merkezde yer aldığı, Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olan Türkiye'de gerçekleşiyor. Etkinlik; kıtaları birleştiren konumu, köklü tarihi ve dijital dönüşüm potansiyeliyle dikkat çeken İstanbul'da düzenleniyor. Hükümet desteğiyle inovasyonun teşvik edildiği bu etkinlik, sıradan bir teknoloji fuarından çok daha fazlasını sunuyor. Web3 girişimcileri, yatırımcılar, teknoloji liderleri ve meraklılar, sektörün geleceğine yön vermek için IBW'de bir araya geliyor.

Kripto Fenomeni Doğukan Doğan: Herkes İçin Anlaşılır Eğitimler Sunuyorum

KRİPTO FENOMENİ DOĞUKAN DOĞAN'DAN HABERLER.COM'A ÖZEL: "HERKESİN ANLAYABİLECEĞİ EĞİTİM İÇERİĞİ ÜRETİYORUM"

Etkinlik kapsamında konuştuğumuz kripto fenomeni Doğukan Doğan, Haberler.com'a verdiği özel röportajda Web3 eğitimi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgi kirliliğine dikkat çeken Doğan, kendi YouTube ve Instagram kanallarında yaş ve seviye fark etmeksizin herkesin anlayabileceği içerikler sunduğunu vurguladı. "5 yaşındaki de, 55 yaşındaki de ücretsiz olarak öğrenebilsin istiyorum" diyen Doğan, insanların karmaşık kavramlarla korkutulmaması gerektiğini belirtti. "Kripto tehlikeli değil, tehlikeli olan bilinçsiz yatırım davranışlarıdır" ifadesini kullanan Doğan, yatırımcılara temkinli ve stratejik ilerlemeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

"GİTARLA ŞARKI DA ÇALARSINIZ, KAFAYA DA VURABİLİRSİNİZ": KRİPTOYA BAKIŞ BİR TERCİH MESELESİ

Kripto paralarla ilgili olumsuz algının kullanıcı deneyimine bağlı olduğunu dile getiren Doğan, kriptonun aslında bir araç olduğunu söyledi: "Bir gitar düşünün; onunla birine zarar da verebilirsiniz, müzik de yapabilirsiniz. Olay gitar değil, onu nasıl kullandığınız." Web3'ün aracıları ortadan kaldırdığını belirten Doğan, teknolojinin özünde para transferi gibi çok temel bir problemi çözdüğünü vurguladı. Western Union gibi geleneksel sistemlerde yüksek ücretle saat sınırlamasına tabi olan transferlerin, kripto sayesinde 7/24 çok daha düşük maliyetle yapılabildiğine dikkat çekti. "Her yükselen şey balon değildir. İnternet de bir zamanlar balondu" diyen Doğan, doğru stratejilerle kripto dünyasının fırsatlarla dolu olduğunu vurguladı.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Finans

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