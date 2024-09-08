Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertiler, Juventus'la Filip Kostic'in transferi için anlaşmaya vardı. Peki, Kostic kimdir? Kostic kaş yaşında, mevkisi ne?

KOSTİC KİMDİR?

Doğum: 1 Kasım 1992 (31 yıl yaşında), Kragujevac, Sırbistan

Şu andaki takımları: Juventus FC (#20 / Orta Saha), Sırbistan Millî Futbol Takımı (#11 / Orta Saha)

Katılma tarihleri: 2022 (Juventus FC), DİĞER

Boy: 1,85 m

Filip Kostic(d. 1 Kasım 1992), orta saha pozisyonunda görev yapan Sırp millî futbolcu. Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anlaşmıştır.