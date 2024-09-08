Kostic kimdir? Kostic kaş yaşında, mevkisi ne?
Fenerbahçe, Juventus'un sol kanat oyuncusu Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Sırp yıldızın transferi kısa süre içinde açıklanacak. Kostic kimdir? Kostic kaş yaşında, mevkisi ne?
Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertiler, Juventus'la Filip Kostic'in transferi için anlaşmaya vardı. Peki, Kostic kimdir? Kostic kaş yaşında, mevkisi ne?
KOSTİC KİMDİR?
Doğum: 1 Kasım 1992 (31 yıl yaşında), Kragujevac, Sırbistan
Şu andaki takımları: Juventus FC (#20 / Orta Saha), Sırbistan Millî Futbol Takımı (#11 / Orta Saha)
Katılma tarihleri: 2022 (Juventus FC), DİĞER
Boy: 1,85 m
Filip Kostic(d. 1 Kasım 1992), orta saha pozisyonunda görev yapan Sırp millî futbolcu. Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anlaşmıştır.