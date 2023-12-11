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Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar hangileri?

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Temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda son 16 turu için mücadele edeceği Kopenhag maçı kamp kadrosunu açıkladı. Peki, Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar hangileri?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech, kamp kadrosuna dahil edildi. Peki, Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar hangileri?

KOPENHAG GALATASARAY ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK KANALLAR HANGİLERİ?

Sarı-kırmızılı takımda son haftalarda sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez kadroya dahil edildi.^

Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar

Azerbaycan: CBC Sport

Avusturya: Sky Sport Austria 1

Belçika: Proximus?Pickx

Kanada: DAZN

Danimarka: Viaplay Denmark

Finlandiya: C More Suomi

İtalya: Mediaset Infinity

İspanya: Movistar+

İsveç: TV4 Play

İsviçre: Blue Sport

Osman Demir
Osman Demir
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