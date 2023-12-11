Kopenhag Galatasaray maçı hakemi kim? İtalyan Daniele Orsato kimdir?
Temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda son 16 turu için mücadele edeceği Kopenhag maçı kamp kadrosunu açıkladı. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı hakemi kim?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech, kamp kadrosuna dahil edildi. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı hakemi kim?
KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?
Sarı-kırmızılı takımda son haftalarda sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez kadroya dahil edildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Daniele Orsato'nun yardımcıları Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Michael Fabbri yapacak.
Serie A'da görev yapan hakem, 2010 yılında FIFA kokartlı olmuştur. 23 Ağustos 2020'de Paris Saint-Germain ile Bayern München arasında oynanan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiştir.
Kopenhag Galatasaray şifresiz yayınlayacak kanallar
Azerbaycan: CBC Sport
Avusturya: Sky Sport Austria 1
Belçika: Proximus?Pickx
Kanada: DAZN
Danimarka: Viaplay Denmark
Finlandiya: C More Suomi
İtalya: Mediaset Infinity
İspanya: Movistar+
İsveç: TV4 Play
İsviçre: Blue Sport