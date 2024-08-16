Köhn neden yok, sakat mı, hasta mı? Köhn Konyaspor maçı kadrosunda yok mu, TRANSFER mi olacak?
Trendyol Süper Lig'in 2.haftasında son şampiyon Galatasaray, deplasmanda Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor... Köhn neden yok? Köhn Konyaspor maçı kadrosunda yok mu?
Galatasaray'ın açıkladığı kadroda Derrick Köhn, Konya'ya gelmesine rağmen kadroda yer almadı. Peki, Köhn neden yok? Köhn Konyaspor maçı kadrsounda yok mu, TRANSFER mi olacak?
KÖHN NEDEN YOK, SAKAT MI?
Sarı-kırmızılı kulüpten 25 yaşındaki sol bekle ilgili açıklama geldi.
"Futbolcumuz Derrick Köhn, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle T. Konyaspor maçı kadrosundan çıkartılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Köhn'ün yerine sol bekde Leo Dubois görev alacak.
Galatasaray : Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Leo Dubois, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.
Yedekler : Günay, Kerem Demirbay, Yunus, Berkan, Ziyech, Jelert, Yusuf, Batshuayi, Efe, Metehan.