Kızılcık Şerbeti'nin Görkem ile Ali Koç beraber eğlendi

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir etkinlikte beraber aynı masada oturup eğlendikleri görüntüler sosyal medyada viral oldu.

"ŞAMPİYONLUK GECESİNİN PROVASI"

İkilinin beraber eğlendikleri anlara ilişkin sosyal medyada " Ali Koç'u başkanlığa devam etmesi için ikna etmeye gitmiş", "Fenerbahçe'ye aidiyet hissetmek apayrı bir şey", "Şampiyonluk gecesinin provası", "Başka bir evrende Görkem" şeklinde yorumlar yapıldı.

Fanatik Fenerbahçe taraftarı olması ile bilinen Özge Özacar'ın daha önce sunuculuk yaptığı bir etkinlikte "Başkanımız Sayın Ali Koç başta olmak üzere Fenerbahçe'mizin kıymetli yönetim kurulu üyelerine; bu kıymetli geceye en güzel şekilde hazırlanmak için canla başla çalıştığımız Fenerbahçe Spor Kulübü ekibine çok teşekkür ediyorum" demişti.