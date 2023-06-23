Kiş Loren (Quiche Lorraine) tarifi! Masterchef Kiş Loren (Quiche Lorraine) nasıl yapılır? Quiche Lorraine için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 23 Haziran ana kadroya girme ilk turunda şefler tarafından Kiş Loren (Quiche Lorraine) yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Kiş Loren (Quiche Lorraine) nasıl yapılır? Kiş Loren (Quiche Lorraine) yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Kiş Loren (Quiche Lorraine) yemek tarifi! Kiş Loren (Quiche Lorraine) nasıl yapılır? Kiş Loren (Quiche Lorraine) yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kiş Loren (Quiche Lorraine) tarifi oldu. Peki en güzel Kiş Loren (Quiche Lorraine) yemek tarifi nasıldır? Kiş Loren (Quiche Lorraine) yemeği nasıl yapılır? Kiş Loren (Quiche Lorraine) için gerekli malzemeler nelerdir?

KİŞ HAMURU NEDİR?

Kiş hamuru tuzlu muhallebi ve peynir, et, deniz ürünleri veya sebze parçaları ile doldurulmuş pasta kabuğundan oluşan bir Fransız tart türüdür. En iyi bilinen varyant lardons, pastırma ve genellikle peynir içeren quiche Lorraine'dir. Kiş sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir.

QUİCHE LORRAİNE NEDİR?

Quiche Lorraine, açık bir pasta kutusunda krema, yumurta ve domuz pastırması veya jambonla doldurulmuş bir Fransız tartıdır. 20. yüzyılın ortalarına kadar Fransa'nın Lorraine bölgesi dışında çok az biliniyordu. Popülaritesi ulusal ve uluslararası olarak yayıldıkça, orijinal olmadığı için eleştirilmesine rağmen peynirin eklenmesi sıradan hale geldi. Çanak sıcak, ılık veya soğuk olarak servis edilebilir.

KİŞ LOREN (QUİCHE LORRAİNE) İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 adet tart hamuru (hazır veya ev yapımı)

200 gram jambon veya pastırma (küp doğranmış)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

150 gram rendelenmiş gruyere veya emmental peyniri

3 adet büyük boy yumurta

200 ml krema

200 ml süt

Tuz ve karabiber (zevkinize göre)

KİŞ LOREN (QUİCHE LORRAİNE)NASIL YAPILIR?