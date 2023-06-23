Kiş Loren (Quiche Lorraine) tarifi! Masterchef Kiş Loren (Quiche Lorraine) nasıl yapılır? Quiche Lorraine için gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef 23 Haziran ana kadroya girme ilk turunda şefler tarafından Kiş Loren (Quiche Lorraine) yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Kiş Loren (Quiche Lorraine) nasıl yapılır? Kiş Loren (Quiche Lorraine) yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Kiş Loren (Quiche Lorraine) yemek tarifi! Kiş Loren (Quiche Lorraine) nasıl yapılır? Kiş Loren (Quiche Lorraine) yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kiş Loren (Quiche Lorraine) tarifi oldu. Peki en güzel Kiş Loren (Quiche Lorraine) yemek tarifi nasıldır? Kiş Loren (Quiche Lorraine) yemeği nasıl yapılır? Kiş Loren (Quiche Lorraine) için gerekli malzemeler nelerdir?
Kiş hamuru tuzlu muhallebi ve peynir, et, deniz ürünleri veya sebze parçaları ile doldurulmuş pasta kabuğundan oluşan bir Fransız tart türüdür. En iyi bilinen varyant lardons, pastırma ve genellikle peynir içeren quiche Lorraine'dir. Kiş sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir.
Quiche Lorraine, açık bir pasta kutusunda krema, yumurta ve domuz pastırması veya jambonla doldurulmuş bir Fransız tartıdır. 20. yüzyılın ortalarına kadar Fransa'nın Lorraine bölgesi dışında çok az biliniyordu. Popülaritesi ulusal ve uluslararası olarak yayıldıkça, orijinal olmadığı için eleştirilmesine rağmen peynirin eklenmesi sıradan hale geldi. Çanak sıcak, ılık veya soğuk olarak servis edilebilir.
- 1 adet tart hamuru (hazır veya ev yapımı)
- 200 gram jambon veya pastırma (küp doğranmış)
- 1 büyük soğan (ince doğranmış)
- 150 gram rendelenmiş gruyere veya emmental peyniri
- 3 adet büyük boy yumurta
- 200 ml krema
- 200 ml süt
- Tuz ve karabiber (zevkinize göre)
- Fırını 200°C'ye (400°F) ön ısıtın.
- Tart hamurunu, tart kalıbınızın üzerine yerleştirin ve kenarlarını düzeltin. Hamurun üzerine birkaç delik açın.
- Bir tavada soğanları hafifçe yağda pembeleşene kadar kavurun.
- Hazırladığınız tart hamurunun üzerine kavrulmuş soğanları serpiştirin.
- Üzerine jambon veya pastırmayı ekleyin.
- Rendelenmiş peyniri de hamurun üzerine serpiştirin.
- Yumurtaları bir kasede çırpın. Krema ve sütü ekleyip iyice karıştırın. Tuz ve karabiberi de ekleyin ve karıştırın.
- Hazırladığınız karışımı tart hamurunun üzerine dökün.
- Quiche Lorraine'i önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin veya üzeri kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkardıktan sonra biraz soğumasını bekleyin ve dilimleyerek servis yapın.
- Bu tarifle nefis bir Quiche Lorraine yapabilirsiniz. Afiyet olsun!