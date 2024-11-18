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Kiralık konutlarda "yıllık kontrat" dönemi

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Artan fiyatlar, kiracı ve ev sahiplerini son yıllarda sürekli karşı karşıya getiriyor. Zam pazarlığıyla, dava süreciyle uğraşmak istemeyen ev sahipleri işin kolayını buldu. İlanlarda artık evlerini bir yıllığına kiraya vereceklerini belirten ev sahipleri, eski kiracılarıyla zam pazarlığı yapıp anlaşmak yerine evlerini bir yıl sonra yeni kiracılarına veriyor.

Kiracılar ev sahipleri arasındaki ilişki adeta kaosa dönüştü. Hayat pahalılığı ve artan fiyatlardan şikayet eden iki taraf da kira zamları konusunda sık sık karşı karşıya geliyor. Kiracılar, ev kiralarının artışından şikayetçiyken; bir dönem uygulanan yüzde 25 zam sınırı nedeniyle mağdur olduklarını düşünen ev sahipleri ise eski kiracılarını evden çıkaramadıklarını veya istedikleri oranda zam yapamadıkları için dert yanıyor.

TAHLİYE DAVALARININ SAYISI ARTTI

Bu süreçte ev sahipleri ile kiracılar sık sık mahkemede karşı karşıya geliyor. Öyle ki tahliye davaların sayısı ciddi oranda arttı. Show Haber'e konuşan İstanbul Emlak Müşavirleri Başkanı Adnan Yeşiltaş, ortalama 4 yıl gibi süre içerisinde kiracıları çıkartmanın mümkün olmadığını söyledi. Bu durum da ev sahiplerinin de kendilerini garantiye almanın yol ve yöntemlerini aradığını belirtti.

"YILLIK KİRALAMA" MODELİ

O yöntemlerden biri de "yıllık kiralama" modeli. Zam pazarlıkları, davalar, arabulucular... Bu süreçle uğraşmak istemeyen ev sahipleri, artık bir-iki yıllık kiracı arayışına geçti. Ev sahipleri, senesi dolar dolmaz kiracısının evinden çıkmasını istiyor.

SENESİ DOLAN KİRACI EVDEN ÇIKIYOR

Kira sözleşmelerine de bu maddeyi ekleyen ev sahipleri, senesi dolan kiracının evinden çıkmasıyla; yeni kiracısına evini yüksek fiyattan kiralıyor. Depozito, emlakçı, nakliye ücretleri adeta ateş pahasıyken; bir yıl şartı ise kiracıları daha da zorluyor.

KİMLER BİR YILLIK EV KİRALIYOR?

Evleri bir yıllığına kiralamayı kimlerin kabul ettiği sorusuna yanıt veren Yeşiltaş, "Atanmış bir öğretmen, memur, hemşire mecburen kabul ediyor. Öğrenciler de mecburen kabul ediyor" diye konuştu.

Kiralık konutlarda
Kaynak: Haberler.com / Emlak
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıK orhan:

Kötü giden ekonomiden kaynaklı. Hükümet istifa.

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Haber YorumlarıElimisallasamellisi:

Ve bunu hic kimse görmüyor dur demiyor bu afaki zam artışına ne garip

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıALEYNA AKAN:

Ev meselesi zaruri bir meseledir. Mutfaktan, geçinmekten daha önemli. Bence devlet tüm kiralık evleri satın alıp makul taksitlerle halka uygun fiyata satmalı. Ki benim evim var kendim için demiyorum.

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Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıAtilla Han:

evsahiplerinin gözünü toprak doyursun

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Haber YorumlarıAhmet null:

İnsanlar kokuştu

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Haber Yorumlarıelazığ:

devlet bu şekilde bir kontratı gördügünde o ev sahibinin evine 5 yıllıgına el koyacak kanun çıkarılmalı yoksa akıllanmaz bunlar

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Mecburen kabul eden kitleyi de belirtmişler.. insanların zor durumundan faydalanan kim varsa ceza almalıdır.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Olsun vardir padisahin bir bildigi siz bilmezsiniz.

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Haber YorumlarıAlfakurt:

Ev sahipleri çok acımasız

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Haber Yorumlarıİbrahim Cicek:

Ve sonra çok sağlam bir deprem oluyor ev sahibi ve kiracı çadırda

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