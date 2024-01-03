Kıdem tazminatı tavanı 2024 ne kadar oldu? Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı belli oldu!

Yeni yılda geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı, Ocak zammı ile birlikte netleşti. Kıdem tazminatı tavanı 2024 ne kadar oldu sorusu gündeme geliyor. İşçilerin merakla beklediği 2024 kıdem tazminatı tavanı ne kadar, kaç lira olduğu sorgulanıyor. Kıdem tazminatı tavanı 2024 ne kadar oldu? Ocak zammı ile yeni kıdem tazminatı belli oldu! Detaylar haberimizdedir…

KIDEM TAZMİNATI TAVANI 2024 NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tavanı 35.058,57 TL oldu.

OCAK ZAMMI İLE YENİ KIDEM TAZMİNATI BELLİ OLDU

Yeni yılda geçerli olacak 2024 asgari ücreti belli oldu. 17 bin 2 TL olarak belirlenen asgari ücret, sadece maaşları değil, aynı zamanda kıdem tazminatını da etkiliyor. Bir işçi, bir yıllık çalışmanın ardından brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hakkını elde edecek.

Yapılan düzenlemeyle birlikte kıdem tazminatının tabanı 20 bin 2 liraya yükseldi. Ancak, unutulmamalıdır ki kıdem tazminatının yıllık miktarı, devlet memurlarına ödenen emeklilik ikramiyesinin üst sınırını aşamaz.