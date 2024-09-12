Kıdem tazminatı, işçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödeniyor. OVP'deki hedefler arasında yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) sonrası kıdem tazminatı tartışmaları yeniden gündeme geldi.Kıdem tazminatı kalkıyor mu 2024?

KIDEM TAZMİNATI KALKIYOR MU 2024?

Ekonomide üç yıllık dönemi kapsayan yeni Orta Vadeli Programı'na (OVP) göre, Otomatik Katılım Sistemi'nin ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kurulacak.

Hayata geçecek olan bu sistem ile kıdem tazminatının da yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Bu sistem hayata geçerse de, çalışan artık kıdem tazminatını işten ayrılırken toplu olarak değil, emeklilik döneminde aylık ödeme şeklinde alacak.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan kıdem tazminatı hakkında detaylara yer verdi. O detaylarda şu ifadeler yer alıyor;

"Bugün otomatik katılım sisteminde çalışan işvereni tarafından zorunlu olarak sisteme dahil ediliyor ama çalışan isteği zaman –isterse hemen ertesi günü- çıkabiliyor. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde ise çalışan istediği zaman sistemden çıkamayacak. Çünkü adı üzerinde, tamamlayıcı emeklilik sistemi; çalışan emekli olduğunda sosyal güvenliğin üzeri tamamlanacak.

Tamamlayıcı emeklilik hakkında bilinenler şimdilik bunlar ama bunlar da sistemin ana hatlarını oluşturuyor. Zaten mevcutta bir sistem var ve uygulanıyor. Dolayısıyla 2025'in sonunda bu konuda yapılacak kanuni düzenlemenin öyle kapsamlı ve uzun uzadıya çalışma gerektirecek bir durumu da yok. Nihayetinde sıfırdan bir sistem yaratılmayacak.

Bu satırları okuyan birileri, 'çalışanın kıdem tazminatı ne olacak?' diye soracak. Ne desem boş ama ben yine de söyleyeyim, tamamlayıcı emeklilik sisteminin kıdem tazminatı ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Belki, kamuda birileri, 'hazır tamamlayıcı emeklilik sistemini getiriyoruz, şu kıdem tazminatına da çeki düzen mi versek?' diye düşünebilir ama bu sadece düşüncede; bu konuda bir adım atılamayacağını herkes biliyor. Tamamlayıcı emeklilik ile sadece çalışana emekliliğinde ek gelir sağlanacağından, kıdem tazminatı bu sistemin hiçbir tarafından yok.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi işverenlerin işçilerin hak ettiği kıdem tazminatını aylık olarak sisteme yatıracağı ve işçilerin emekli maaşını aldıkları dönemde tamamlayıcı maaş olarak alabilecekleri emeklilik sistemi olacak. Sistemin ayrıca kıdem tazminatının yerine geçmesi öngörülüyor.