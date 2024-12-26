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Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü kim?

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Futbol dünyasının parlayan yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsünün kim olduğu merak ediliyor. Aktürkoğlu'nun özel hayatı ve ilişkileri hakkında detaylar basında yer alıyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü kim? İşte detaylar!

A Milli Takım ve Benfica'nın yetenekli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, özel hayatındaki önemli bir adımla gündemde. " Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü kim?" sorusunun yanıtı nihayet netleşti. Ünlü futbolcu, Kocaeli'de düzenlenen sade bir törenle Ceren Azak ile söz yüzüğü taktı. Kerem Aktürkoğlu'nun bu mutlu gününe yakın dostları ve ailesi de eşlik etti. Törende Kerem'i yalnız bırakmayan isimlerden biri, Galatasaray'daki takım arkadaşı Yunus Akgün oldu. Peki, Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü kim? Detaylar haberimizde...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SÖZLÜSÜ KİM?

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile sözlendi.

Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü kim?

Kerem Aktürkoğlu'nun sözlüsü kim?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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İşte Kerem'in gözlerden uzak tuttuğu sözlüsü
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