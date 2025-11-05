Haberler

Kerem Aktürkoğlu, minik Aras'ı ziyaret etti

Kerem Aktürkoğlu, minik Aras'ı ziyaret etti
Fenerbahçeli yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, okul başkanlığı seçiminde kendisini davet edeceğine söz veren minik taraftar Aras'ı ziyaret etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe forması giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, minik Aras'ın sözünü gerçekleştirdi.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU OKULA GETİRECEĞİM" DEMİŞTİ

Minik Aras, okul başkanlığı seçiminde hazırladığı kampanya videosunda, "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim" sözleriyle büyük ilgi çekmişti. Videonun kısa sürede sosyal medyada viral olmasının ardından Kerem Aktürkoğlu, küçük hayranının bu çağrısına kayıtsız kalmamıştı.

KEREM'DEN ANLAMLI ZİYARET

Aktürkoğlu, verdiği sözü tutarak Aras'ın okuluna gidip minik taraftarıyla buluştu. Öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan yıldız futbolcu, Aras ve arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi, forma imzaladı.

"TEBRİKLER ARAS!"

Aktürkoğlu, daha önce sosyal medya hesabından Aras'a seslenerek, "Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu! Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim. Çok yakında görüşmek üzere inşallah." mesajını paylaşmıştı.

