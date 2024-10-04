Üye Girişi
Haberler

Kerem Aktürkoğlu Kick açıklaması ne? Kerem Aktürkoğlu Kick'te ne dedi?

Kerem Aktürkoğlu Kick açıklaması ne? Kerem Aktürkoğlu Kick'te ne dedi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerem Aktürkoğlu Kick'te yayın açtı. Yayın başında soruları yanıtlayan Aktürkoğlu, Icardi ile aralarında sorun olup olmadığına dair pek çok konudan bahsetti. Peki, Kerem Aktürkoğlu Kick açıklaması ne? Kerem Aktürkoğlu Kick'te ne dedi?

Kerem Aktürkoğlu kişisel sosyal medya hesabından yayın açtı. Soruları yanıtlayan milli futbolcu, Icardi ile arasında sorun olmadığını söyledi. Peki, Kerem Aktürkoğlu Kick açıklaması ne? Kerem Aktürkoğlu Kick'te ne dedi?

KEREM AKTÜRKOĞLU KİCK'TE NE DEDİ?

Kerem'in açıklamalarından satır başları:

Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray taraftarıyım. İnişler çıkışlar olabiliyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri hızlı atlatan güçlü bir takımdır." dedi. Icardi'nin veda mesajı paylaşmaması hakkında da konuşan Aktürkoğlu, aralarında bir sorun olmadığını ve geçen gün konuştuklarını ifade etti.

Kerem Akürkoğlu, "Dünkü maçla ilgili; ben de sizler gibi Galatasaray taraftarıyım. İnişler çıkışlar olabiliyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri hızlı atlatan güçlü bir takımdır." dedi.

"Icardi'nin veda mesajı paylaşmaması; insanlar özel hayatını sosyal medyadan yaşamak zorunda değil. Icardi ile aramızda bir sorun yok. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Geçen gün konuştuk."

Yunus Akgün de yayına katıldı. Eski takım arkadaşının performansını öven Kerem, "Sol açıkta senden öyle bir performans beklemiyordum sağ açıkta uçuyorsun zaten." şeklinde konuştu.

"Di Maria ile aran nasıl?" sorusuna Kerem Aktürkoğlu, "Benim Arjantinlilerle aram iyi oluyor genelde. Arjantinlileri seviyorum." dedi.

"Barış ile küs değilim. Çok iyi oyuncu, çok iyi bir isim. Allah yolunu bahtını açık etsin. Başarılı bir oyuncu. Bu konuda milliyetçiyim konuşurum. Türk oyunculara biraz daha destek olursak daha iyi olur. Daha çok Türk oyuncular istiyor ve bu kulübü sahipleniyor."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Kerem Aktürkoğlu Soğuk Haber Spor

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanının görevi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Kick açıklaması ne? Kerem Aktürkoğlu Kick'te ne dedi? Resmî bir voleybol maçı 3-0 sonuçlanmışsa kazanan takım toplamda en az kaç sayı kazanmış demektir? Zaire hangi ülke? 1971-1997 yılları arasında resmî adı "Zaire Cumhuriyeti" olan ülke hangisidir? Zaire Cumhuriyeti yeni ismi ne? 4 Ekim 200 Bin TL! 14,8 milyardan fazla görüntülenmeyle YouTube'da açık ara en çok izlenme sayısına ulaşan, hangisinin aile üyelerinin çeşitli el ve vücut hareketleri .. Araç gereç nasıl yazılır? "Araç gereç" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? S Sport CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki (Flaman kuşu nedir) Hangisi flaman Kuşu hangisinin diğer adıdır? Semih Çelik öldü mü, nerede öldü, yaşıyor mu? Semih Çelik resmi var mı? MasterChef eleme adayları kim? 4 Ekim Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 4 Ekim Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Rizespor Antalyaspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Rizespor Antalyaspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title