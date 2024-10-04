Kerem Aktürkoğlu kişisel sosyal medya hesabından yayın açtı. Soruları yanıtlayan milli futbolcu, Icardi ile arasında sorun olmadığını söyledi. Peki, Kerem Aktürkoğlu Kick açıklaması ne? Kerem Aktürkoğlu Kick'te ne dedi?

KEREM AKTÜRKOĞLU KİCK'TE NE DEDİ?

Kerem'in açıklamalarından satır başları:

Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray taraftarıyım. İnişler çıkışlar olabiliyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri hızlı atlatan güçlü bir takımdır." dedi. Icardi'nin veda mesajı paylaşmaması hakkında da konuşan Aktürkoğlu, aralarında bir sorun olmadığını ve geçen gün konuştuklarını ifade etti.

Kerem Akürkoğlu, "Dünkü maçla ilgili; ben de sizler gibi Galatasaray taraftarıyım. İnişler çıkışlar olabiliyor. Galatasaray her zaman bu süreçleri hızlı atlatan güçlü bir takımdır." dedi.

"Icardi'nin veda mesajı paylaşmaması; insanlar özel hayatını sosyal medyadan yaşamak zorunda değil. Icardi ile aramızda bir sorun yok. Ben onu seviyorum, o da beni seviyor. Geçen gün konuştuk."

Yunus Akgün de yayına katıldı. Eski takım arkadaşının performansını öven Kerem, "Sol açıkta senden öyle bir performans beklemiyordum sağ açıkta uçuyorsun zaten." şeklinde konuştu.

"Di Maria ile aran nasıl?" sorusuna Kerem Aktürkoğlu, "Benim Arjantinlilerle aram iyi oluyor genelde. Arjantinlileri seviyorum." dedi.

"Barış ile küs değilim. Çok iyi oyuncu, çok iyi bir isim. Allah yolunu bahtını açık etsin. Başarılı bir oyuncu. Bu konuda milliyetçiyim konuşurum. Türk oyunculara biraz daha destek olursak daha iyi olur. Daha çok Türk oyuncular istiyor ve bu kulübü sahipleniyor."