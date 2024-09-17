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Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi gol izle! Juventus PSV Kenan Yıldız golü izleme linki!

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Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye karşı harika bir gol attı. Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi gol izle! Juventus PSV Kenan Yıldız golü izleme linki!

Kenan Yıldız hem kendi kariyerinin hem de Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatının ilk golünü atıp tarihe geçti. Peki, Kenan Yıldız Şampiyonlar Ligi gol izleme linki var mı? Juventus PSV Kenan Yıldız golü izleme linki!

KENAN YILDIZ ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL İZLEME LİNK VAR MI?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları bugün oynanan mücadeleler ile başladı.

19.45 seansında Juventus, sahasında PSV'yi ağırladı.

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve mükemmel bir gol attı.

Kenan Yıldız, mücadelenin 21. dakikasında topla buluştu ve ceza sahası içine girdi.

Çaprazdan vuruşunu yapan Kenan'ın şutu iki direğin birleştiği yere çarparak ağlarla buluştu.

Milli yıldız, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golü attı.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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