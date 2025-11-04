Haberler

Kenan İmirzalıoğlu'nun serveti ne kadar? Kenan İmirzalıoğlu neye yatırım yapıyor?

Güncelleme:
Kenan İmirzalıoğlu, setlerden kazandığı gelirleri değerlendirmek için yatırım dünyasına yöneldi. Peki, Kenan İmirzalıoğlu'nun serveti ne kadar? Kenan İmirzalıoğlu neye yatırım yapıyor?

Kenan İmirzalıoğlu, oyunculuk kariyerindeki yüksek gelirini akıllıca yöneterek servetini büyütüyor. Ünlü oyuncu, televizyon ve sinema projelerinden elde ettiği kazancı özellikle gayrimenkul yatırımlarına yönlendiriyor; İstanbul'un tarihi bölgelerinden Trakya'ya uzanan geniş bir yatırım ağı oluşturuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN SERVETİ NE KADAR?

Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin en yüksek ücretli oyuncularından biri olarak biliniyor. ATV'de yayınlanacak Aile Bir İmtihandır dizisinde bölüm başına 4 milyon 250 bin TL kazanacağı daha önce gündeme gelmişti. Bu yüksek kazancı, oyunculuğun yanı sıra gayrimenkul yatırımlarına yönlendirerek servetini büyütmeyi sürdürüyor.

İstanbul'un Balat ve Tarlabaşı bölgelerinde çok sayıda mülk sahibi olan İmirzalıoğlu, Trakya'daki Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy bölgelerinde geniş araziler satın alarak finansal portföyünü çeşitlendiriyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU NEYE YATIRIM YAPIYOR?

İmirzalıoğlu, kazancını ağırlıklı olarak gayrimenkule yatırıyor. Başta İstanbul'daki tarihi ve değerli bölgelerdeki mülkleri olmak üzere, şimdi rotasını Trakya'ya çevirdi. Selimiye, Tekirdağ ve Çerkezköy'de satın aldığı arazilerle uzun vadeli projeler planlıyor. Sektör kaynaklarına göre, İmirzalıoğlu "riskten uzak ama kazanç odaklı" bir yatırım stratejisi izliyor ve gayrimenkulü güvenli liman olarak değerlendiriyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

1974 doğumlu olan Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin tanınmış oyuncularından biridir. Özellikle Deli Yürek, Ezel, Karadayı gibi dizilerle büyük bir hayran kitlesi kazandı. Sinema ve televizyon projelerinin yanı sıra, televizyon sunuculuğu ve reklam çalışmalarıyla da tanınıyor. Yaklaşık 30 yıldır sektörde aktif olan İmirzalıoğlu, başarılı kariyeri ve yüksek kazancı sayesinde Türkiye'nin en zengin ve etkili oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Sahra Arslan
