Kasımpaşa-Galatasaray muhtemel 11'ler! Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, lider Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Futbolseverler, "Kasımpaşa- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Kasımpaşa- Galatasaray muhtemel 11'ler" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Bu kritik karşılaşmanın detayları ve takımların muhtemel kadroları, taraftarların ilgisini çekiyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak Kasımpaşa-Galatasaray maçı 2 Mart 2025 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Mortadha Ben Ouanes, Yasin Özcan, Kamil Piatkowski, Cafu, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Kevin Rodrigues, Mamadou Fall, Nuno Da Costa.

Galatasaray: Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Przemyslaw Frankowski, Lucas Torreira, Mario Lemina, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.