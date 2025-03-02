Kasımpaşa-Galatasaray muhtemel 11'ler! Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kasımpaşa ve Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçının muhtemel 11'leri açıklandı. Maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oluyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için bilgileri araştırıyor.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, lider Galatasaray, bugün Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak. Futbolseverler, "Kasımpaşa- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?" ve "Kasımpaşa- Galatasaray muhtemel 11'ler" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Bu kritik karşılaşmanın detayları ve takımların muhtemel kadroları, taraftarların ilgisini çekiyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!
KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak Kasımpaşa-Galatasaray maçı 2 Mart 2025 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Mortadha Ben Ouanes, Yasin Özcan, Kamil Piatkowski, Cafu, Haris Hajradinovic, Antonin Barak, Kevin Rodrigues, Mamadou Fall, Nuno Da Costa.
Galatasaray: Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakçı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Przemyslaw Frankowski, Lucas Torreira, Mario Lemina, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.