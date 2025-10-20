Kasım indirimleri ne zaman? 2025 Black Friday hangi gün, ayın kaçında başlıyor? İnditex indirimleri ne zaman başlıyor?

Kasım ayı, alışveriş tutkunları için hareketli ve heyecan dolu bir dönemi beraberinde getiriyor. Black Friday olarak bilinen Efsane Cuma indirimleri, her yıl milyonlarca kişinin radarına girerken, markalar da cazip fırsatlarla müşterilerini bekliyor. Bu dönemde başlayan kampanyalar, yıl sonuna kadar alışveriş keyfini artırarak tüketicilere avantajlı seçenekler sunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KASIM İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kasım ayı indirimleri, yıl boyunca alışveriş tutkunlarının merakla beklediği fırsatları sunuyor. Bu indirim dönemi özellikle yılbaşına kadar devam ediyor ve pek çok mağaza ile online platformda çeşitli ürünlerde cazip fiyatlar ortaya çıkıyor. İndirimler, mağazaların stok durumuna ve kampanya politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Ancak genel olarak Kasım ayının son haftasında başlayan kampanyalar, tüketicilere alışverişlerini yıl sonuna doğru uygun koşullarda yapma imkânı veriyor.

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday yani Efsane Cuma olarak bilinen büyük indirim günü, her yıl Kasım ayının son Cuma günü gerçekleşiyor. 2025 yılında bu özel gün, 28 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Black Friday, hem mağazalarda hem de online alışveriş platformlarında yılın en büyük indirim fırsatlarını sunarak alışveriş sezonunu başlatıyor. Bu gün boyunca ve sonrasında birçok ürün yüzde 70'e varan oranlarda indirime girebiliyor.

İNDİTEX İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

İnditex grubu (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear gibi markaları bünyesinde barındıran dev şirket) tarafından bu yılki Kasım indirimlerinin 28 Kasım'da başlaması bekleniyor. Yani Black Friday ile aynı tarihte başlayan kampanyalar, yıl sonuna kadar devam edecek.

Ayrıca Ocak ayının ilk haftasında da büyük bir kış indirimi planlanıyor. İndirimler hem fiziksel mağazalarda hem de online uygulama ve web sitesi üzerinden sunuluyor. Bu sayede tüketiciler kolayca alışverişlerini gerçekleştirip, bütçelerine uygun fırsatlardan yararlanabiliyor.