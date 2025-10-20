Haberler

Kasım indirimleri ne zaman? 2025 Black Friday hangi gün, ayın kaçında başlıyor? İnditex indirimleri ne zaman başlıyor?

Kasım indirimleri ne zaman? 2025 Black Friday hangi gün, ayın kaçında başlıyor? İnditex indirimleri ne zaman başlıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasım ayı, alışveriş sezonunun en hareketli dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Black Friday indirimleriyle başlayan kampanyalar, hem mağazalarda hem de online platformlarda büyük heyecan yaratıyor. Peki, Kasım indirimleri ne zaman? 2025 Black Friday hangi gün, ayın kaçında başlıyor? İnditex indirimleri ne zaman başlıyor?

Kasım ayı, alışveriş tutkunları için hareketli ve heyecan dolu bir dönemi beraberinde getiriyor. Black Friday olarak bilinen Efsane Cuma indirimleri, her yıl milyonlarca kişinin radarına girerken, markalar da cazip fırsatlarla müşterilerini bekliyor. Bu dönemde başlayan kampanyalar, yıl sonuna kadar alışveriş keyfini artırarak tüketicilere avantajlı seçenekler sunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KASIM İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kasım ayı indirimleri, yıl boyunca alışveriş tutkunlarının merakla beklediği fırsatları sunuyor. Bu indirim dönemi özellikle yılbaşına kadar devam ediyor ve pek çok mağaza ile online platformda çeşitli ürünlerde cazip fiyatlar ortaya çıkıyor. İndirimler, mağazaların stok durumuna ve kampanya politikalarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Ancak genel olarak Kasım ayının son haftasında başlayan kampanyalar, tüketicilere alışverişlerini yıl sonuna doğru uygun koşullarda yapma imkânı veriyor.

Kasım indirimleri ne zaman? 2025 Black Friday hangi gün, ayın kaçında başlıyor? İnditex indirimleri ne zaman başlıyor?

BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday yani Efsane Cuma olarak bilinen büyük indirim günü, her yıl Kasım ayının son Cuma günü gerçekleşiyor. 2025 yılında bu özel gün, 28 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Black Friday, hem mağazalarda hem de online alışveriş platformlarında yılın en büyük indirim fırsatlarını sunarak alışveriş sezonunu başlatıyor. Bu gün boyunca ve sonrasında birçok ürün yüzde 70'e varan oranlarda indirime girebiliyor.

İNDİTEX İNDİRİMLERİ BAŞLADI MI?

İnditex grubu (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear gibi markaları bünyesinde barındıran dev şirket) tarafından bu yılki Kasım indirimlerinin 28 Kasım'da başlaması bekleniyor. Yani Black Friday ile aynı tarihte başlayan kampanyalar, yıl sonuna kadar devam edecek.

Ayrıca Ocak ayının ilk haftasında da büyük bir kış indirimi planlanıyor. İndirimler hem fiziksel mağazalarda hem de online uygulama ve web sitesi üzerinden sunuluyor. Bu sayede tüketiciler kolayca alışverişlerini gerçekleştirip, bütçelerine uygun fırsatlardan yararlanabiliyor.

Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı

Görüntü Türkiye'den! Alt geçitte can pazarı
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.