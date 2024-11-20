Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım ayı faiz toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ( Tcmb ) Kasım ayı toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararları, piyasalarda büyük bir etki yaratıyor. Özellikle döviz kurları, enflasyon beklentileri ve tüketici güveni gibi ekonomik göstergeler, bu kararlarla doğrudan ilişkilidir. Yatırımcılar, finansal kurumlar ve ekonomi uzmanları, Tcmb'nin faiz kararına dair çıkacak açıklamaları büyük bir dikkatle takip ediyor. Peki, Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım ayı faiz toplantısı ne zaman? Detaylar haberimizde...

KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı faiz kararının 21 Kasım'da açıklanması bekleniyor. Bu toplantıda Merkez Bankası, ülke ekonomisinin genel durumu, enflasyon hedeflemesi ve finansal istikrarı göz önünde bulundurarak faiz oranlarında bir değişiklik yapıp yapmayacağına karar verecek.

TCMB KASIM AYI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım'da Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.