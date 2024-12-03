TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI! Kasım ayı enflasyonu ne oldu? Enflasyon rakamları düştü mü?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Bu açıklama, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar ve piyasa analistleri tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Enflasyon oranı, hem bireylerin günlük harcamaları üzerindeki etkisi hem de ülke ekonomisinin genel durumu hakkında önemli ipuçları sunduğu için toplumun geniş kesimleri tarafından dikkatle izleniyor. Peki, Kasım ayı enflasyonu ne oldu? TÜİK verileri açıklandı mı? Enflasyon düşüyor mu? Detaylar haberimizde...

KASIM AYI ENFLASYONU NE OLDU?

Enflasyon, kasım ayında yıllık yüzde 47,09 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON DÜŞÜYOR MU?

Vatandaşın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi kasımda 3,1 puan azalarak yüzde 64,1 seviyesine indi. Reel sektörün beklentisi de 1,7 puan düşüşle yüzde 47,8'e geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi de 0,2 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine düştü.