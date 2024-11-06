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KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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Kasım ayı aile destek ödemesi hakkında merak edilenler gündemde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte e-Devlet üzerinden sorgulama yapabileceğiniz ekran!

Kasım ayı Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı, birçok vatandaşın merak ettiği konular arasında. Aile Destek Programı ödemeleri, belirlenen tarihlerde her ay düzenli olarak hesaplara yatırılıyor. Kasım ayı aile destek ödemesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Bakanlık tarafından Aile Destek ödemesi hakkında açıklama yapıldı mı? KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Kasım ayı ödeme takvimi ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AİLE DESTEK PAKETİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

  • Türk vatandaşı olmaması,
  • Mavi Kart sahibi olması,
  • Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
  • 18 yaşından küçük olması,
  • Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,

durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.

KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

a) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL ve altında olan haneler için aylık 1.250 TL ödeniyor.

b) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 450 TL'nin üzerinde olup 911,15 TL ve altında olan haneler için aylık 1.100 TL ödeniyor.

c) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 911,15 TL'nin üzerinde olup 1.372,30 TL ve altında olan haneler için aylık 950 TL ödeniyor.

d) Hane içinde kişi başına düşen gelir tutarı 1.372,30 TL'nin üzerinde olup 5.667,37 TL TL'den az olan haneler için aylık 850 TL ödeniyor.

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