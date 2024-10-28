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Kaşarlaşmış ne demek? Kaşarlanmak anlamı ne?

Kaşarlaşmış ne demek? Kaşarlanmak anlamı ne?
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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel: ''Bundan sonra bizim maçlarımıza Kaşarlaşmış zihniyetteki hakem ataması yapmasınlar!'' dedi. Peki, Kaşarlaşmış ne demek? Kaşarlanmak anlamı ne?

Maç sonu Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, maç sonu sert açıklamalarda bulundu. Açıklamaalrında''Bundan sonra bizim maçlarımıza Kaşarlaşmış zihniyetteki hakem ataması yapmasınlar!'' dedi. Peki, Kaşarlaşmış ne demek?Kaşarlanmak anlamı ne?

KAŞARLANMAK ANLAMI NE?

Kaşarlanmak:

1. nesnesiz Bir işte, bir konuda ustalaşmak çok deneyim kazanmak.

2. nesnesiz, mecaz Hoşa gitmeyen bir davranışa veya bir işe alışarak rahatsızlık duymaz hâle gelmek:

"Bu vadideki kaşarlanmış idmanlarına rağmen onları da ara sıra atlatanlar bulunur." - Hüseyin Rahmi Gürpınar

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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