Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu
Karşıyaka-Uşakspor maçı sonrasında, Karşıyaka'nın teknik direktörü Burhanettin Basatemür, maç sonrası geleneksel bayrak dikme kutlamasını rakibe saygı göstermek amacıyla engelledi. Bu durum, taraftarlar ve futbolseverler tarafından büyük takdir topladı. Basatemür'ün bu tavrı, fair-play ve sportmenlik anlayışının önemine dikkat çekti ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
Karşıyaka'nın Uşakspor'u mağlup etmesinin ardından, geleneksel olarak sahada dolaştırılan ve santraya dikilmesi planlanan bayrak, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün müdahalesiyle engellendi.
BEĞENİ YAĞIYOR
Deneyimli teknik adam, rakibe saygı göstermek adına bu kutlama hareketine izin vermedi. Basatemür'ün bu kararı, taraftarlar ve futbolseverler tarafından "örnek davranış" olarak değerlendirildi.
RAKİBE NEZAKET MESAJI
Karşıyaka cephesinde alınan galibiyetin ardından yaşanan bu olay, fair-play ve sportmenlik açısından övgü topladı. Basatemür'ün "Kazandığımızda da kaybettiğimizde de rakibimize saygı duymalıyız" anlayışıyla hareket ettiği belirtildi. Yeşil-kırmızılı ekibin bu davranışı, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve birçok futbolsever tarafından takdir edildi.