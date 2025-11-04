Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Karşıyaka'nın Uşakspor'u mağlup etmesinin ardından, geleneksel olarak sahada dolaştırılan ve santraya dikilmesi planlanan bayrak, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün müdahalesiyle engellendi.

BEĞENİ YAĞIYOR

Deneyimli teknik adam, rakibe saygı göstermek adına bu kutlama hareketine izin vermedi. Basatemür'ün bu kararı, taraftarlar ve futbolseverler tarafından "örnek davranış" olarak değerlendirildi.

RAKİBE NEZAKET MESAJI

Karşıyaka cephesinde alınan galibiyetin ardından yaşanan bu olay, fair-play ve sportmenlik açısından övgü topladı. Basatemür'ün "Kazandığımızda da kaybettiğimizde de rakibimize saygı duymalıyız" anlayışıyla hareket ettiği belirtildi. Yeşil-kırmızılı ekibin bu davranışı, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve birçok futbolsever tarafından takdir edildi.