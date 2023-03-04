Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 80. bölüm canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? 4 Mart ATV canlı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bugün 80. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Kardeşlerim canlı izle! ATV Kardeşlerim 80. bölüm canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? araştırması yapıyor. Peki, Kardeşlerim canlı izleme linki var mı? 4 Mart ATV canlı izle!

Kardeşlerim 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak?

Kardeşlerim, NG Medya imzalı, ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim canlı izle! 4 Mart ATV Kardeşlerim 80. bölüm canlı izle! Kardeşlerim son bölümde neler oldu? ATV canlı izle!

KARDEŞLERİM CANLI YAYIN NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Kardeşlerim dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi ATV'nin resmi web sitesi üzerinden de izleyebilirsiniz.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer gerçekleri fark ediyor!

"Neden insanlık sürekli bizde kalıyor, başka gidecek yeri yok mu?"

Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır. Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür. Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir. Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Kal yanımda, tenin yaz gözlerin girdap Unutmak mümkün değil"

"Kurduğumuz hayaller bile hayal oldu…"

Yaptığı kazada yaralanan Akif, hızla hastaneye kaldırılırken, Şevval de başından ayrılmaz. Sarp ve Ömer tartışması yüzünden köfte tezgâhları dağılan Oğulcan, Ömer'e karşı tavır alırken, Akif başına gelen kazayı, kendi yararına çevirmek için kolları sıvar. Zehra, abisi Şeref tarafından, acımasız bir şekilde köşeye sıkıştırılır. Afra ve Oğulcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Ayla'nın Şengül'e yaptığı son hamle, tüm Eren ailesini şoke eder.

KARDEŞLERİM OYUNCU KADROSU

Akif Atakul (Celil Nalçakan), (1-): Suzan'ın eşi, Nebahat'ın eski, Zümrüt'ün eski sevgilisi; Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul Grup'un sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksunu bir insandır.

Şengül Aslan (Fadik Sevin Atasoy), (1-): Orhan'ın eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir.

Orhan Eren (Cüneyt Mete), (1-): Şengül'ün eski eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Eskiden Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktaydı. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir.

Ömer Eren/Yılmaz (Yiğit Koçak), (1-): Suzan'ın ve Ahmet'in oğlu, Süsen'in sevgilisi ve Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmektedir.

Asiye Eren (Su Burcu Yazgı Coşkun), (1-): Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Doruk'un sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır.

Suzan Atakul (Ahu Yağtu), (1-): Akif'in eşi, Kenan'ın eski eşi, Ahmet Yılmaz'ın eski sevgilisi; ve Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağıdır.

Nebahat Şen (Simge Selçuk), (1-): Akif'in eski eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir. Ayla'nın eski ortağıdır.