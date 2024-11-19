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Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Karadağ-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Karadağ-Türkiye bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Karadağ-Türkiye maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Karadağ-Türkiye maçı ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Karadağ- Türkiye karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Karadağ- Türkiye maçı öncesi Karadağ- Türkiye maçı şifresiz mi? Karadağ- Türkiye maçı hakemi kim? Karadağ- Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Karadağ- Türkiye nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

19-11-2024 KARADAĞ VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karadağ ile Türkiye arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, TV8, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI TV8 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

Karadağ-Türkiye Maçı, 19 Kasım Salı günü oynanacak.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karadağ-Türkiye Maçı, saat 22:45 başlayacak.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karadağ ve Türkiye, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Podgorica'da, Pod Goricom Stadyumu'nda oynanacak.

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

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