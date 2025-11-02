Karacabey Bld. Batman Petrol maçı hangi kanalda, şifresiz CANLI izleme linki var mı?

TFF 2. Lig heyecanı Karacabey Belediyespor ile Batman Petrolspor mücadelesiyle devam ediyor. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını, yayın saatini ve yayının şifreli mi yoksa şifresiz mi olacağını merak ediyor.

KARACABEY BLD. - BATMAN PETROL MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

TFF 2. Lig'de Karacabey Belediyespor ile Batman Petrolspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi Sıfır TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak takip edebilecekler.

SIFIR TV YOUTUBE CANLI YAYIN VE İZLEME BİLGİLERİ

Karacabey Bld. - Batman Petrolspor karşılaşması, Sıfır TV YouTube kanalından internet üzerinden ücretsiz şekilde yayınlanacak. Yayın için herhangi bir frekans veya şifre gerekmiyor; izleyiciler diledikleri cihazdan yayına erişebilecek.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

TFF 2. Lig'deki bu önemli maç, 2 Kasım Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karacabey Belediyespor ile Batman Petrolspor arasındaki mücadele 15:00'te başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Bursa'da bulunan Mustafa Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanacak. İki takım da galibiyet için sahaya çıkarken, taraftarlar keyifli bir mücadele izleme fırsatı bulacak.