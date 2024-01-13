Kara para nasıl aklanıyor, hangi yöntemler kullanılıyor?

Avukat Burak Evci Haberler.com YouTube kanalında Cem İrin'e konuk olarak kara para hakkında konuştu. Yasal olmayan yollarla elde edilen paranın meşru bir zemine taşınması için en çok güzellik merkezleri, kuyumculuk ve inşaat sektörlerinin tercih edildiğini belirten Evci, kara paranın aklanma yöntemleriyle ilgili bilgi verdi.

Gerçek işlemin yapılmaması, fatura kesilmemesi ve harcamaların daha çok nakitle yapılması şeklinde olan kara para aklama yöntemlerine değinen Evci, konuyla ilgili Türkiy'de MASAK'ın izleme çalışmaları yaptığını söyledi.

KARA PARA NASIL AKLANIR?

Evci, programdaki konuşmasında kara para aklama süreçlerinin ayrıntılarını açıklarken paranın elde edilmesinden sonra terör finansmanı, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı yollarla elde edilen paranın kayıt içine alınması şeklinde aşamalarının bulunudğunu belirtti.

Kara para aklanması için gayriresmi şirket ve internet siteleri üzerinden ve yurt dışındaki off-shore bankalar aracılığıyla yasal zeminin zorlandığını belirten Evci kara para aklayan şirket özelliklerini de açıkladı.

KARA PARA AKLAYAN ŞİRKET ÖZELLİKLERİ

Evci, kara para aklayan şirketlerin gerçek ticaret satışı yapan şirketler gibi görüntü verenleri yanında tam tersi özelliğe sahip olanlarının da bulunduğunu söyledi. Evci, kara para aklayan şirketlerin özelliklerini şöyle sıraladı: Yeterli personelin olmaması, fatura kesilmemesi, gerçek bir mal satışının olmaması, beyanname verilmemesi, nakitle işlemlerin yapılması.

Kara para aklamada en çok güzellik ürünleri satan ve hizmeti veren şirketlerle kuyumculuk ve inşaat sektörünün kullanıldığını belirten Evci, bu şirketler üzerinde fatura manipülasyonunun daha rahat yapıldığını açıkladı.