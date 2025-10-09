Kapalıçarşı'da altın fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum yatırımcıların gündeminde. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın yeniden yükseliş trendine girdi. Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları güncellendi. Hem bireysel yatırımcıların hem de kuyumcu esnafının yakından takip ettiği altın piyasasında son rakamlar ne yönde? 9 Ekim 2025 itibarıyla Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ve piyasa değerlendirmesi haberin devamında yer alıyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

9 Ekim 2025 itibarıyla gram altın fiyatları, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Güncel verilere göre, gram altının alış fiyatı 5.416,35 TL, satış fiyatı ise 5.417,01 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Son dönemde döviz kurlarındaki değişkenlik ve küresel ekonomik riskler, gram altının fiyat hareketlerini doğrudan etkiliyor. Hem fiziki altın alımlarında hem de dijital yatırım araçlarında en çok tercih edilen seçeneklerden biri olan gram altın, kısa ve uzun vadeli yatırım planlamalarında önemli bir yer tutuyor.

Ekonomistler, gram altın fiyatlarının ons altın ve döviz kuru arasındaki ilişkiyle şekillendiğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde piyasaların seyri, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirmelerine neden olabilir.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

9 Ekim 2025 tarihli piyasa verilerine göre çeyrek altın, 9.408,00 TL alış ve 9.409,00 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Çeyrek altın, hem yatırım hem de geleneksel hediyeleşme amacıyla en çok tercih edilen altın türlerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle küçük yatırımcıların güvenli liman arayışında ön planda tuttuğu çeyrek altın, düğün sezonlarında da talebin arttığı bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Fiyatlar, gram altındaki değişimlere paralel olarak şekilleniyor. Bunun yanı sıra piyasadaki arz-talep dengesi ve kuyumcu marjları da çeyrek altının günlük fiyatında etkili oluyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

9 Ekim itibarıyla yarım altının alış fiyatı 18.828,00 TL, satış fiyatı ise 18.829,00 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altın, çeyrek altının iki katı değerinde olmasıyla birlikte, orta düzey yatırımcıların ilgisini çeken bir ürün olarak öne çıkıyor. Gerek bireysel birikim amacıyla gerekse özel günlerde hediye alternatifi olarak değerlendirilen yarım altın, güvenli ve geleneksel bir yatırım seçeneği olarak rağbet görüyor.

Uzmanlar, önümüzdeki günlerde altın piyasasında dalgalanmaların sürebileceğini belirterek, yatırımcıların gelişmeleri yakından izlemelerini öneriyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın, 9 Ekim 2025 itibarıyla hem alış hem satış fiyatı açısından 37.419,69 TL olarak kayıtlara geçti.

Daha yüksek bütçeli yatırımcıların ve uzun vadeli düşünen tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olan tam altın, piyasadaki hareketliliği daha fazla hissettiren bir ürün olarak değerlendiriliyor. Global ekonomik gelişmeler, merkez bankası kararları ve döviz kurundaki yön, tam altının fiyat performansında belirleyici oluyor.

Özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman arayışında olanlar için cazip bir alternatif olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının yönü, çok sayıda iç ve dış ekonomik faktöre bağlı olarak şekilleniyor. 2025 yılı itibarıyla altın piyasasını etkileyen ana başlıklar arasında:

Dolar/TL kurundaki dalgalanmalar

Küresel ekonomik büyüme ve belirsizlikler

Enflasyon oranlarındaki gelişmeler

Jeopolitik riskler ve bölgesel krizler ön plana çıkıyor.

Analistler, kısa vadede piyasalarda dalgalı bir seyir beklerken, uzun vadede altının geleneksel olarak enflasyona karşı değer koruma özelliğini sürdüreceğini ifade ediyor. Bu nedenle altın yatırımı düşünen bireylerin, sadece fiyatlara değil, aynı zamanda ekonomik göstergelere, merkez bankası politikalarına ve global gelişmelere de dikkat etmeleri öneriliyor.