Kamu işçisi zam teklifi kabul edildi mi, ne kadar oldu? SON DAKİKA!

Kamu işçisi zam teklifi kabul edildi mi? sorusu gündemin en çok araştırılan başlıklarından biri haline geldi. Hastanelerden üniversitelere, karayollarından demiryollarına kadar birçok alanda görev yapan kamu işçileri, maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Peki, Kamu işçisi zam teklifi kabul edildi mi? SON DAKİKA! Kamu işçisi zammı ne kadar oldu?

KAMU İŞÇİSİ ZAM TEKLİFİ KABUL EDİLDİ Mİ?

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS, hükümetin üçüncü teklifini kamuoyuna sundu. Buna göre, ilk 6 ay için yüzde 24 oranında zam önerildi. İkinci 6 ay ve sonraki dönemlerde ise gerçekleşen enflasyon oranında artış yapılması planlanıyor.

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Süreç içerisinde hükümetin ilk iki zam teklifi sırayla şöyleydi:

İlk teklif: İlk 6 ay için %16, ikinci 6 ay için %8

İkinci teklif: İlk 6 ay için %17, ikinci 6 ay için %10

Her iki teklif de Türk-İş ve Hak-İş tarafından beklentilerin altında bulunarak reddedilmişti. Yeni teklifin ise özellikle enflasyon karşısında kamu işçisinin alım gücünü korumaya daha yakın olduğu düşünülüyor.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yapılan son teklifin sendika kurullarında değerlendirileceğini belirtti. Kararın, önümüzdeki pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.