Milyonların gözü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Ramazan Bayramı öncesi gerçekleşecek toplantıda bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da değerlendirilecek. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?

EN SON HANGİ KARARLAR ALINMIŞTI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şu mesajları vermişti;

"Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça hem içeride hem dışarıda ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Bu düzelme yaşanana kadar vatandaşlarımıza her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Gelir artışına yönelik tedbirler yanında gereksiz paniklerin önüne geçecek, piyasayı sakinleştirecek, tamahkârları dizginleyecek düzenlemelere hız vereceğiz.

Sabırla, dirayetle, daha sıkı çalışarak bu dönemi geride bırakacak ülkemizi mutlaka 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. İstihdamla ilgili yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye başladık. İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizi yeni programımızdan istifade etmeye çağırıyorum."

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Ramazan Bayramı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri olan bayram tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı kararının da toplantıda alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak ve toplantı 16.30'da başlayacak

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