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Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok?

Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok?
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Trendoyl Süper Lig'in 10. haftasından ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da Kaan Ayhan'dan peş peşe kötü haberler geldi. Peki, Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok?

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta Kaan Ayhan, sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında ise sakatlanarak 51. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kaan Ayhan sakatlandı mı, kaç maç yok?

KAAN AYHAN SAKATLANDI MI, KAÇ MAÇ YOK?

Karşılaşmanın 36. dakikasında Semih Kılıçsoy'a faul yapan Kaan Ayhan, hakem Arda Kardeşler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kart sınırında o lan Kaan, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. ve sarı-kırmızılıların Samsunspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın ikinci yarısında ise sakatlandı. Oyuna devam edemeyen milli oyuncu, 51. dakikada yerini Elias Jelert'e bırakmak zorunda kaldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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