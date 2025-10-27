İtalya Serie A devi Juventus, üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı iddiaları doğru mu? Juventus teknik direktör Igor Tudor görevden alındı mı? Igor Tudor neden kovuldu? Detaylar haberimizde!

JUVENTUS TEKNİK DİREKTÖR IGOR TUDOR GÖREVDEN ALINDI MI?

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus, sezon başından bu yana devam eden kötü performansların ardından teknik direktör Igor Tudor ile yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat çalıştırıcının teknik direktörlük görevinden alındığı ve teknik kadrosuyla birlikte görevine son verildiği belirtildi.

Juventus, ligde üst üste alınan kötü sonuçlar ve Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı gösterememesi sonrası bu kararı almak zorunda kaldı. Kulüp yönetimi, Tudor'a görevden alındığını sabah saatlerinde resmi olarak bildirdi.

Şu an için takımın geçici olarak B takımının teknik direktörü Massimiliano Brambilla'ya emanet edildiği ifade edildi. Brambilla, çarşamba akşamı oynanacak Juventus - Udinese maçında yedek kulübesinde yer alacak.

IGOR TUDOR NEDEN KOVULDU?

Igor Tudor'un Juventus'taki görevine son verilmesinin arkasında birkaç önemli faktör bulunuyor.

Üst Üste Gelen Kötü Sonuçlar: Serie A'da son 5 maçtır kazanamayan Juventus, özellikle Como ve Lazio deplasmanlarından mağlubiyetlerle döndü. Bu sonuçlar, takımın zirve yarışından uzaklaşmasına neden oldu.

Ligde Gerileyen Konum: Juventus, ligde 12 puanla 8. sırada yer alıyor ve lider Napoli'nin 6 puan gerisinde bulunuyor. Bu durum, kulüp yönetimi açısından kabul edilemez bir tablo oluşturdu.

Şampiyonlar Ligi Başarısızlığı: Avrupa arenasında da beklentilerin altında kalan performans, Tudor'un görevine son verilmesinde belirleyici oldu.

Kulüp yetkilileri, Tudor ve teknik ekibinin görevine son verdiklerini ve acil bir plan doğrultusunda geçici çözümlerle yoluna devam edeceklerini açıkladı. Bu karar, Juventus'un sezon hedeflerini koruma adına atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

IGOR TUDOR KİMDİR?

Igor Tudor, 52 yaşında Hırvat teknik direktör ve eski futbolcudur. Özellikle defansif disiplin ve taktiksel esneklik konularındaki başarısıyla tanınır. Tudor, teknik direktörlük kariyerine çeşitli Avrupa kulüplerinde deneyim kazanarak başlamış ve Juventus gibi büyük bir kulüpte görev alacak seviyeye gelmiştir.

Tudor'un teknik ekibi, Ivan Javorcic, Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci gibi isimlerden oluşuyordu. Bu ekip, Juventus'un mevcut krizini yönetme çabalarında kritik rol oynamış olsa da, alınan olumsuz sonuçlar sonrası yönetim tarafından yeterli görülmedi.

Tudor'un kariyeri, saha içi deneyimi ve modern futbol anlayışı, Avrupa'da birçok kulüp tarafından saygıyla takip ediliyor. Ancak Juventus gibi yüksek beklentilere sahip bir kulüpte kısa vadeli sonuçlar, başarıyı belirleyen en önemli kriter haline geldi.