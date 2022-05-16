Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Lazio maçı şifresiz mi? - Haberler

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Juventus - Lazio karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Lazio maçı şifresiz mi? Juventus - Lazio maçı hakemi kim? Juventus - Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

JUVENTUS - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Lazio Serie A maçı, 22.06.2022 Pazartesi bugün saat 21.45'te başlayacak.

JUVENTUS - LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Lazio Serie A maçı S Sport'tan yayınlanacak.

JUVENTUS - LAZİO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Juventus - Lazio maçını islemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

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