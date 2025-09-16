Haberler

Juventus Borussia Dortmund hangi kanalda? Juventus Borussia Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Juventus Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Juventus Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Juventus Borussia Dortmund maçını hangi kanal veriyor? İşte Juventus Borussia Dortmund maçı yayın bilgisi!

JUVENTUS BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus Borussia Dortmund maçı Tabii Spor 1'den canlı olarak yayınlanacak. Juventus Borussia Dortmund maçını Tabii kullanıcıları şifresiz Tabii Spor'dan izleyebilecekler.

JUVENTUS BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus Borussia Dortmund maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç Tabii Spor 1'den canlı olarak izlenebilecek.

