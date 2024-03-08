Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Ümraniye Belediye Başkan adayı Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kaç yaşında, nereli?

Zafer Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İstanbul- Ümraniye Belediye Başkan adayı ise Jülide Sarıkaya Kurduoğlu oldu. Vatandaşlar, Jülide Sarıkaya Kurduoğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kimdir? Zafer Partisi Ümraniye Belediye Başkan adayı Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kimdir? Zafer Partisi Ümraniye Belediye Başkan adayı Jülide Sarıkaya Kurduoğlu kaç yaşında, nereli?

JÜLİDE SARIKAYA KURDUOĞLU KİMDİR?

Jülide Sarıkaya Kurduoğlu, Zafer Partisinin Ümraniye Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.