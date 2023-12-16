Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, Süper Lig'e dönüş için hazırlıklara başladı. Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen 34 yaşındaki futbolcu, son olarak Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a transfer olmuştu. Ocak transfer dönemi için hazırlıklara başlayan 3-4 Süper Lig kulübü, Souza ile temasa geçti. En ciddi ilgilenen kulübün RAMS Başakşehir olduğu öğrenildi.

Josef de Souza ağlayarak veda ettiği Süper Lig'e geri dönüyor

Ülkemizde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Josef de Souza, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. 34 yaşındaki Souza, bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI

Bazı Süper Lig kulüpleri ile temas halinde olan 34 yaşındaki orta saha son olarak Beşiktaş'tan ayrılarak Beijing Guoan'a transfer olmuştu.

EN CİDDİ ADAY RAMS BAŞAKŞEHİR

Ocak transfer dönemi için hazırlıklara başlayan 3-4 Süper Lig kulübü Brezilyalı futbolcuyu radarına aldı. Josef ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise RAMS Başakşehir olduğu öne sürüldü.