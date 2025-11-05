Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, mütevazı tavrıyla bir kez daha gönülleri fethetti. Portekiz ekibinin deneyimli teknik direktörü Mourinho, öğle yemeğini Benfica akademi oyuncularıyla birlikte yedi. Her zaman genç futbolcularla yakın iletişimiyle bilinen tecrübeli çalıştırıcı, yemek almak için sırada beklerken görüntülendi.

BEĞENİ YAĞDI

Mourinho'nun akademi oyuncularıyla aynı masada yemek yemesi ve sıraya girerek yemeğini alması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O anlar kısa sürede viral olurken, taraftarlar "Gerçek liderlik budur", "Mourinho her zaman farklı" ve "Sadece bir teknik direktör değil, örnek bir karakter" yorumlarında bulundu.