Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket

Jose Mourinho'dan beğeni alan hareket
Güncelleme:
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, öğle yemeğini akademi oyuncularıyla birlikte yedi ve bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mourinho'nun sıraya girerek yemeğini alması ve genç futbolcularla aynı masada yemek yemesi, taraftarlar tarafından büyük takdir topladı.

  • Jose Mourinho, Benfica akademi oyuncularıyla öğle yemeği yedi.
  • Mourinho, yemek almak için sırada bekledi.
  • Mourinho'nun bu hareketi sosyal medyada viral oldu.

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, mütevazı tavrıyla bir kez daha gönülleri fethetti. Portekiz ekibinin deneyimli teknik direktörü Mourinho, öğle yemeğini Benfica akademi oyuncularıyla birlikte yedi. Her zaman genç futbolcularla yakın iletişimiyle bilinen tecrübeli çalıştırıcı, yemek almak için sırada beklerken görüntülendi.

BEĞENİ YAĞDI

Mourinho'nun akademi oyuncularıyla aynı masada yemek yemesi ve sıraya girerek yemeğini alması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. O anlar kısa sürede viral olurken, taraftarlar "Gerçek liderlik budur", "Mourinho her zaman farklı" ve "Sadece bir teknik direktör değil, örnek bir karakter" yorumlarında bulundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
