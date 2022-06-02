Jorge Jesus Benfica'dan neden ayrıldı? Jorge Jesus'un kariyeri! - Haberler

Jorge Jesus Benfica'dan neden ayrıldı? Fenerbahçe, 2022/23 sezonu için dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Portekizli hocanın 3 milyon euro garanti ücret alacağı belirtildi. Peki, Jorge Jesus Benfica'dan neden ayrıldı? İşte, Jorge Jesus'un kariyeri haberimizde...

JORGE JESUS BENFİCA'DAN NEDEN AYRILDI?

orge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora'da doğdu. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus'dur. Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yaptı. Profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon'da başladı.

16 yıl süren futbol hayatındaBelenenses, Farense, Benfica Castelo Branco gibi takımların formasını giyen Jesus, beklentilerin altında kaldığı bir futbol kariyeri geçirdi. 16 yılda 160 maça çıkan Jesus, 1989 yılında profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Portekiz'de uzun süre alt seviye takımlarda çalışan Jesus, 2008 yılında göreve başladığı Braga'daki performansıyla adını Avrupa futboluna duyurdu.

Braga'nın başında 47 maça çıkan Jesus, 23 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı.

Düşük bütçeli bir takım olmasına rağmen Avrupa'da adından söz ettiren, ligi ise 5. tamamlayan Kırmızı Beyazlılar'da teknik direktör Jesus, sezon sonu ülkenin köklü ekiplerinden Benfica'nın başına geçti. Burada 6 yıl geçiren ve Benfica'ya 3 lig şampiyonluğu, 5 Portekiz Kupası, Portekiz Süper Kupası kazandıran başarılı çalıştırıcı, 2012/2013 sezonunda Avrupa Ligi'nde takımına final oynatmayı başardı.

Yarı finalde Fenerbahçe ile rakip olan Jesus'un Benfica'sı, ilk maçı 1-0 kaybetse de rövanşı 3-1 kazanarak final biletini almıştı. İlk maçı Egemen Korkmaz'ın golüyle kazanan Kanarya'da Baroni'nin kaçırdığı penaltı ise sarı lacivertli camiayı ve futbolseverleri üzmüştü. Finalde kazanan ise 2-1'le İngiltere temsilcisi Chelsea olmuştu.

Benfica'da 21 maçta 227 galibiyet, 47 mağlubiyet ve 47 beraberlik alan Jesus, adını efsaneler arasında yazdırmayı başarmıştı.

Tecrübeli teknik direktör 2015 yılında beklenmedik bir kararla Benfica'nın ezeli rakibi olan Sporting Lizbon'un başına geçti. O dönem Portekiz basını, Benfica'nın borçları nedeniyle maaşında indirime gitmesi talebinde bulunduğu Jesus'un, bu teklifi reddettiği ve Sporting Lizbon ile yüksek bir yıllık ücrete anlaştığını öne sürmüştü.

Portekizli teknik adamın bu kararı, iki takım arasında ciddi bir gerginliğe sebep olurken Sporting, Jesus'u Twitter sayfası üzerinden "Evine hoşgeldin Jorge Jesus" yazılı bir fotoğrafla açıklamıştı. İmza töreninin ardından konuşan Jorge Jesus ise başkent ekibi ile anlaşarak hayatında yeni bir döneme başladığını ifade etmişti.

Sporting'de ligi 1 kez 2., 2 kez de 3. bitiren Jorge Jesus, başkent ekibine 1 Portekiz Kupası, 1 Portekiz Süper Kupası kazandırdı. Benfica'da ligde yaşadığı başarıyı Sporting'e taşıyamayan Jesus, geçirdiği 3 yılın ardından Al Hilal'e anlaştı.

Jesus yönetiminde muhteşem bir dönem geçiren Suudi Arabistan ekibi, 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Al Hilal'de 2.45 puan ortalaması yakalayan ve 1 Süper Kupa kazanan Portekizli teknik direktör yine beklenmedik bir kararla Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçti.

Jorge Jesus, Flamengo'ya Copa Libertadores, Brezilya Ligi Şampiyonluğu, Brezilya Süper Kupası, Guanabara Kupası ve Recopa Sudamericana'yı kazandırdı. Haziran 2019-Temmuz 2020 yılları arasında çalıştığı Brezilya'da kupalara ambargo koyan kurt hoca, Ağustos 2020'de sürpriz bir kararla Benfica'ya döndü. İlk dönemindeki başarısını ikinci dönemine yansıtamayan Portekizli çalıştırıcı, 1.5 sezon görevde kaldı. Bu dönemde 53 galibiyet, 16 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

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