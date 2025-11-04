Haberler

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü atan Jhon Duran'ın takıma dönüş sürecinin perde arkasında Başkan Sadettin Saran'ın doğrudan desteği olduğu ortaya çıktı. Kolombiyalı futbolcunun uzun süreli sakatlığı sırasında bizzat başkanın devreye girdiği, hem moral hem de yaşam düzeni açısından oyuncuya önemli katkılarda bulunduğu öğrenildi.

  • Jhon Duran, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yendiği maçta galibiyet golünü attı.
  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Jhon Duran ile birebir görüşmeler yaparak ona moral verdi ve kişisel ihtiyaçlarını karşıladı.
  • Sadettin Saran'ın desteği sonrası Jhon Duran'ın antrenman motivasyonu arttı ve performansı yükseldi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yendiği tarihi derbide galibiyet golünü kaydeden Jhon Duran, yeniden formuna kavuştuğunu gösterdi. Ancak bu dönüşün arkasında yalnızca antrenman performansı değil, başkan Sadettin Saran'ın bireysel desteği olduğu ortaya çıktı.

SADİTTİN SARAN BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, uzun süreli sakatlığı sonrası mental olarak zor bir dönem geçiren Kolombiyalı futbolcuyla, İspanyolca bilen Başkan Sadettin Saran'ın birebir görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Saran'ın, oyuncuya moral verdiği, ailesiyle ilgilendiği ve İstanbul'daki yaşam düzenini oturtmasına yardımcı olduğu belirtildi. Bu sürecin ardından Duran'ın antrenmanlardaki motivasyonunun yükseldiği ve teknik ekibin gözüne yeniden girdiği ifade edildi.

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

VERİLEN SÖZLER TUTULDU

Fenerbahçe'ye transferi eski yönetim döneminde gerçekleşen Jhon Duran'a, o dönemde verilen bazı özel sözlerin seçim süreci nedeniyle yerine getirilemediği ortaya çıktı. Sadettin Saran ve ekibinin göreve gelir gelmez bu eksikleri tamamladığı, futbolcunun ev, aile düzeni ve kişisel ihtiyaçlarının kulüp tarafından yeniden planlandığı kaydedildi. Bu adımların ardından 21 yaşındaki futbolcunun psikolojik olarak rahatladığı ve performansına doğrudan yansıdığı belirtildi.

DURAN'IN TAKIMA KAZANDIRILMASINDA KİLİT ROL

Kaynaklara göre Başkan Saran, Duran ile düzenli olarak iletişim kurdu, genç oyuncuya olan güvenini dile getirdi ve "Sana inanıyorum, bu formayı hak ediyorsun" ifadeleriyle moral aşıladı. Bu destek sayesinde takım aidiyetini yeniden kazanan Jhon Duran'ın, hem fiziksel hem mental olarak toparlandığı ve derbideki galibiyet golüyle adeta yeniden doğduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE'DE YENİ LİDERLİK ANLAYIŞI

Sadettin Saran'ın futbolcularla bire bir iletişim kurma yaklaşımı, kulüp içinde "yeni dönem yönetim tarzı" olarak yorumlanıyor. Başkanın özellikle genç oyuncularla diyalog kurarak, mental destek odaklı bir sistem kurmak istediği belirtiliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

beşiktaş savunması hata yaptı golü attı hemen yükselişe mi geçti 1 golle :D

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.