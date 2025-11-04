Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş'ı deplasmanda 3-2 yendiği tarihi derbide galibiyet golünü kaydeden Jhon Duran, yeniden formuna kavuştuğunu gösterdi. Ancak bu dönüşün arkasında yalnızca antrenman performansı değil, başkan Sadettin Saran'ın bireysel desteği olduğu ortaya çıktı.

SADİTTİN SARAN BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, uzun süreli sakatlığı sonrası mental olarak zor bir dönem geçiren Kolombiyalı futbolcuyla, İspanyolca bilen Başkan Sadettin Saran'ın birebir görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Saran'ın, oyuncuya moral verdiği, ailesiyle ilgilendiği ve İstanbul'daki yaşam düzenini oturtmasına yardımcı olduğu belirtildi. Bu sürecin ardından Duran'ın antrenmanlardaki motivasyonunun yükseldiği ve teknik ekibin gözüne yeniden girdiği ifade edildi.

VERİLEN SÖZLER TUTULDU

Fenerbahçe'ye transferi eski yönetim döneminde gerçekleşen Jhon Duran'a, o dönemde verilen bazı özel sözlerin seçim süreci nedeniyle yerine getirilemediği ortaya çıktı. Sadettin Saran ve ekibinin göreve gelir gelmez bu eksikleri tamamladığı, futbolcunun ev, aile düzeni ve kişisel ihtiyaçlarının kulüp tarafından yeniden planlandığı kaydedildi. Bu adımların ardından 21 yaşındaki futbolcunun psikolojik olarak rahatladığı ve performansına doğrudan yansıdığı belirtildi.

DURAN'IN TAKIMA KAZANDIRILMASINDA KİLİT ROL

Kaynaklara göre Başkan Saran, Duran ile düzenli olarak iletişim kurdu, genç oyuncuya olan güvenini dile getirdi ve "Sana inanıyorum, bu formayı hak ediyorsun" ifadeleriyle moral aşıladı. Bu destek sayesinde takım aidiyetini yeniden kazanan Jhon Duran'ın, hem fiziksel hem mental olarak toparlandığı ve derbideki galibiyet golüyle adeta yeniden doğduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE'DE YENİ LİDERLİK ANLAYIŞI

Sadettin Saran'ın futbolcularla bire bir iletişim kurma yaklaşımı, kulüp içinde "yeni dönem yönetim tarzı" olarak yorumlanıyor. Başkanın özellikle genç oyuncularla diyalog kurarak, mental destek odaklı bir sistem kurmak istediği belirtiliyor.