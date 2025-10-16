Haberler

İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Haber Videosu

Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara, bir yarışma programında uygunsuz bir durumla karşı karşıya kaldı. MasterChef jürileriyle poz verirken, bir şefin yaptığı uygunsuz hareket kameralara yansıdı. Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından büyük tepki çekti. Wanda Nara'nın konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Arjantinli yıldız Wanda Nara, katıldığı televizyon programında yaşadığı beklenmedik olayla gündeme geldi. MasterChef şeflerinden birinin uygunsuz hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.

İZLERKEN UTANDIK

Ünlü model ve sunucu Wanda Nara, Arjantin'in Telefe kanalında yayınlanan bir yarışma programına katıldı. MasterChef jürileriyle birlikte poz verdiği sırada, bir şefin yaptığı uygunsuz hareket kameralar tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER YAYILDI

O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar videoyu paylaşarak tepki yağdırdı. Pek çok kişi, "Böyle bir saygısızlık kabul edilemez" ve "Canlı yayında büyük skandal" yorumları yaptı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Güncel
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıNECİP FAZIL KISAKÜREK İHL:

İşte bunları adam yerine koyup insanlar etrafında toplanıyor ve örnek alıyorlar oysaki....

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

İcardi koşş. Wandanı düdüklüyorlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Kerhaneciler...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

JY- VEFA ve gibileri bakın işte tamda sizin istediğiniz ortam onlarda da sizde olmadığı gibi edep ahlak haya namus yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.