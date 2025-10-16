İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Arjantinli yıldız Wanda Nara, katıldığı televizyon programında yaşadığı beklenmedik olayla gündeme geldi. MasterChef şeflerinden birinin uygunsuz hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.

İZLERKEN UTANDIK

Ünlü model ve sunucu Wanda Nara, Arjantin'in Telefe kanalında yayınlanan bir yarışma programına katıldı. MasterChef jürileriyle birlikte poz verdiği sırada, bir şefin yaptığı uygunsuz hareket kameralar tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER YAYILDI

O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Kullanıcılar videoyu paylaşarak tepki yağdırdı. Pek çok kişi, "Böyle bir saygısızlık kabul edilemez" ve "Canlı yayında büyük skandal" yorumları yaptı.