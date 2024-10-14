İzlanda Türkiye 11'i! Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de ve YEDEKLER kimler var?

Türkiye İzlanda maç kadrosu ilk 11! Türkiye A Milli Futbol Takımımız bu akşam İzlanda ile UEFA Uluslar Ligi maçına çıkacak. Türkiye'nin İzlanda ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Türkiye İzlanda ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Türkiye İzlanda maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

İZLANDA TÜRKİYE İLK 11

İzlanda Türkiye maçı 11'leri açıklandı. İşte Türkiye'nin 11'i:

Türkiye'nin ilk 11'i: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Arda, İrfan Can, Kerem, Kenan.

İZLANDA TÜRKİYE YEDEKLER

İzlanda Türkiye maçı yedekleri açıklandı. İşte Türkiye'nin İzlanda maçı yedekleri:

Altay, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Okay Yokuşlu, Bertuğ Yıldırım, Eren Elmalı, Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu, Mert Müldür, Ahmed Kutucu, Yunus Akgün, Atakan Karazor

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda Türkiye maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz. İzlanda Türkiye maçını TV8'in yanı sıra EXXEN'den de izleyebilirsiniz.

İZLANDA TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

İzlanda Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak.