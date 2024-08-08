İtalya kadın milli takım kadrosu oyuncuları kim, Instagram hesapları ne?

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. İtalya kadın milli takım kadrosu oyuncuları kim?

İTALYA KADIN MİLLİ TAKIM KADROSU OYUNCULARI?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya gelecek. İşte, İtalya kadın milli takım kadrosu:

Carlotta Gambi

Monica De Gennaro

Marina Lubian

Myriam Sylla

Gaia Giovanni

Loveth Omoruyi

Caterina Bosetti

Paola Egonu

Anna Danesi

Alessia Orro

Ekaterina Antropova